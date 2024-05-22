ГАЛЕРЕЯ | Блогеры сотрясли Старый город: смотрите, как горожане отмечали пятницу!

В эту ночь атмосфера была наэлектризована энергией и весельем. В Paparazzi не давали отдыха, „плохие“ парни, стремясь взять интервью у самых ярких девушек, создавая уникальные и запоминающиеся моменты.

Всю ночь на благо гостей трудились:

DJ Alex Shes, задавая ритм ночи, заставляя всех танцевать до самого утра, папарацци вечера от Nivazov production, бережно запечатлел каждую деталь, а девочки из Aniramas Go-Go радовали зрелищными выступлениями, создавая атмосферу праздника.

Традиционные яркие световые инсталляции добавляли магии, превращая ночь в настоящее шоу, а любимые конфетти, ледяные фонтаны и лазерное шоу стали ярким акцентом, который запомнится надолго.

Смотри галерею той ночи!