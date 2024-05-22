ВИДЕО | Ресторатор Роман Защеринский откровенно рассказал, почему не хотел бы получить заветную звезду „Мишлен“

„У нас ничего не поменялось. Moon’у сейчас будет 15 лет, и как мы делали свои вещи, так и делаем, и я даже не могу сказать, стало ли больше туристов ходить или нет – у нас нет такой статистики. Все осталось по-старому“, - отметил он.