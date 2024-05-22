ВИДЕО | Ресторатор Роман Защеринский откровенно рассказал, почему не хотел бы получить заветную звезду „Мишлен“
21 мая в центре Арво Пярта состоялась торжественная церемония награждения 35 ресторанов, попавших в список рекомендаций „Мишлен“. Оказалось, что не все рестораны хотят получить именно звезду „Мишлен“, считая это большой ответственностью и стрессом.
RusDelfi узнал у ресторатора Романа Защеринского, шеф-повара и совладельца ресторанов Moon и Kolm Sibulat, поменялось ли у них что-либо после попадания в рекомендацию гида „Мишлен“.
„У нас ничего не поменялось. Moon’у сейчас будет 15 лет, и как мы делали свои вещи, так и делаем, и я даже не могу сказать, стало ли больше туристов ходить или нет – у нас нет такой статистики. Все осталось по-старому“, - отметил он.
Смотрите видео и знайте, почему ресторатор не стремиться получать звезду „Мишлен“ и к чему обязывает заведения такой высокий статус.