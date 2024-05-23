23.05.2024, 13:04
НАИМИЛЕЙШЕЕ ВИДЕО| „Поправил и облизал“: Медвежонок сделал селфи на камеру фотографа-натуралиста
Любитель природы и фотограф Сергей Листов, просматривая записи с камеры слежения, обнаружил, что кто-то настроил ее по своему вкусу. Сначала в кадре была видна только волосатая лапа.
Просматривая видео, в поле зрения фотографа-натуралиста попал интересный момент — судя по всему объектив камеры поймал медвежонка, который настолько умело настроил объектив, что даже сумел сделать селфи.
После фотосессии медвежонка в лесу Ида-Вирумаа Сергей пошел проверить камеру. „Она была немного перевернута и очень вылизана“, - признался он. „Я очистил ее и переустановил. Ждём новых видео!“
Год назад там же на камеру позировала целая семья медведей. Теперь Сергей ждет, когда любитель меда приведет с собой других членов семьи.