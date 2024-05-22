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22.05.2024, 16:00

„Ты же объявлена в розыск? А мне не угрожает опасность?“ Популярный американский комик приехал в Эстонию сделать интервью с Каей Каллас

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Kaja Kallas
Kaja Kallas
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Американский комик Джордан Клеппер в новом выпуске передачи The Daily Show заявил, что если Дональд Трамп станет президентом США, то это будет серьезной угрозой для НАТО, поэтому он решил отправиться в Эстонию пока еще не слишком поздно. В Эстонии Клеппер сделал интервью с премьер-министром Каей Каллас. „Видимо, я единственная глава государства, которая объявлена в розыск в России“, - сказала она.

В свежем выпуске передачи под названием „Джордан Клеппер держит руку на пульсе: Орудия Кремля“ рассказывается о том, почему в США так много полезных для Кремля дураков, то есть американцев, которые открыто симпатизируют президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Клеппера, это влияет на все страны, имеющие общую границу с Россией. Для этого комику пришлось полететь в Эстонию, чтобы пообщаться с армией добровольцев и взять интервью у премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

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