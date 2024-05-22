„Ты же объявлена в розыск? А мне не угрожает опасность?“ Популярный американский комик приехал в Эстонию сделать интервью с Каей Каллас

Американский комик Джордан Клеппер в новом выпуске передачи The Daily Show заявил, что если Дональд Трамп станет президентом США, то это будет серьезной угрозой для НАТО, поэтому он решил отправиться в Эстонию пока еще не слишком поздно. В Эстонии Клеппер сделал интервью с премьер-министром Каей Каллас. „Видимо, я единственная глава государства, которая объявлена в розыск в России“, - сказала она.