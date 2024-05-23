23.05.2024, 08:00
ОБЗОР | Цены кусаются. Смотрите, во сколько обойдется поход в эстонские рестораны, отмеченные гидом „Мишлен“(21)
ФОТО:
В этом году гид „Мишлен“ вновь отметил 35 эстонских ресторанов. Два ресторана получили звезды, а некоторые знаки отличия и просто рекомендации. Вот обзор цен в мишленовских ресторанах Эстонии.
Расположенный в Ноблесснере ресторан 180° by Matthias Diether получил две звезды „Мишлен“. Естественно, цены там отнюдь не низкие. В ресторане можно выбрать различные дегустационные меню: меню из шести блюд стоит 189 евро, а ужин из четырех блюд - 169 евро. Среди прочего в меню есть фуа-гра и гребешки.
Уже заказано?