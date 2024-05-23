ОБЗОР | Цены кусаются. Смотрите, во сколько обойдется поход в эстонские рестораны, отмеченные гидом „Мишлен“

Расположенный в Ноблесснере ресторан 180° by Matthias Diether получил две звезды „Мишлен“. Естественно, цены там отнюдь не низкие. В ресторане можно выбрать различные дегустационные меню: меню из шести блюд стоит 189 евро, а ужин из четырех блюд - 169 евро. Среди прочего в меню есть фуа-гра и гребешки.

К еде можно заказать и напитки: выбор вин к ужину из шести блюд обойдется дополнительно в 145 евро, а к четырем блюдам - 125 евро. Также есть и премиум-вариант: 269 евро и 239 евро соответственно. Чуть дешевле выйдет выбор безалкогольных коктейлей к ужину, что стоит 99 евро в случае шести блюд и 79 евро в случае четырех блюд.