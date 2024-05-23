Что за волшебный чай? Требования Томми Кэша на фестивале Õllesummer вызывают вопросы

Требования Томми Кэша отличаются от запросов других артистов во многих аспектах. Так, артист желает иметь в своем распоряжении опытного мастера по плетению кос и профессионального визажиста. Запрос на белые носки не удивили организаторов, поскольку они уже долгое время являются частью сценического имиджа артиста.

У Томми Кэша также есть определенные предпочтения в табаке. Ему подходят сорта „Bright Blue“, „Amber Leaf“ или „Golden Virginia“. В выборе напитков вкусы звезды колеблются удивительно сильно: на столе должны быть и Moët & Chandon Brut Impérial Rosé, и Jägermeister.

Непонятным осталось требование Томми Кэша по поводу чая. „Артист запросил зеленый чай хорошего качества, не уточнив предпочтение по вкусу, но всего лишь в количестве двух граммов,“ комментирует главный продюсер Õllesummer Рено Хекконенс. „Мы все же решили обеспечить за кулисами несколько сортов зеленого чая и в нормальных количествах, а не по два грамма“,- добавил Рено Хекконенс.

В один день с Томми Кэшем выступят Smokie (Великобритания), Slade (Великобритания), Анне Вески, Инес, Trad.Attack!, Smilers, Рита Рэй, Мари-Леэн Каселаан и другие. На Õllesummer будет построено девять крупных тематических зон. Помимо главной сцены, будут зоны Nautimus jazz, детская, эстонской музыки, рок, Saku, Pringles, виски и Aperol. Также на фестивале будет создано множество развлекательных мест, коктейльные и винные бары, фудкорты и зоны с фудтраками.

Фестиваль Õllesummer пройдет на Таллиннском Певческом поле с 3 по 6 июля.