ВИДЕООПРОС | Жители Таллинна о наступившем тепле: „Мне и снег нравится“

„Очень нравится такая погода, потому что у нас все время было как зима. Но резкая жара сильно влияет на пожилых людей“, — рассказывает одна из участниц опроса.

„Я такой человек, что мне любая погода нравится. И вообще, в Эстонии я к погоде отношусь очень толерантно. Потому что я все время с детьми, у нас никогда плохой погоды не бывает“, — рассказывает женщина.

Еще одна участница опроса рассказывает, что рада теплой погоде. „Но земледельцам тяжело. Надо думать и о том, что мы кушать будем“. На пляж, считает женщина, еще рано. „Будет теплее — пойдем и на пляж. В море плавать? Зависит от температуры воды. В этом возрасте нужно много думать“.

Молодая мама говорит, что теплу особенно рад ребенок. „Чтобы погулять подольше на улице. Купаться в море еще рано, бассейн поставим дома“.

Молодой человек рассказывает, что хорошо относится к любой погоде. „Мне и снег нравится!“

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