Тайна раскрыта: чемпион Эстонии по барбекю показал, как приготовить вкусный шашлык

Шашлык – самое сложное блюдо для приготовления на огне. Как долго он будет готовиться, зависит от размера кусочков мяса, но в среднем следует закладывать 30–40 минут. Лучше всего жарить шашлык, плотно нанизав кусочки на шампур. Чем плотнее нанизано мясо, тем дольше оно будет готовиться, но тем лучше будет результат. Более жирные кусочки равномерно распределите на шампуре между остальными, чтобы при нагревании жир попадал на более постное мясо, делая его сочным.

Шашлык, как правило, готовят на открытом гриле. Лучший шашлык получается на мангале, где можно сгрести угли в одну сторону и довести мясо до готовности в зоне непрямого жара, но начать готовить шашлык можно и под крышкой – тогда не придется с первых минут постоянно переворачивать шампуры. На газовом гриле шашлык готовят под крышкой.

Первым делом разогрейте гриль градусов до 180. Готовя шашлык под крышкой, не забывайте следить за мясом, чтобы оно не пересохло, и периодически спрыскивать его водой. Если все мясо уместилось на один шампур, то спрыскивать его прямо-таки необходимо, чтобы поддерживать уровень влажности под крышкой. Также держите под рукой пульверизатор с водой, когда готовите шашлык на открытом гриле, чтобы при необходимости сбрызгивать кусочки мяса, если они начинают подгорать. Пригодится вода и в случае, если нужно приглушить пламя.

Минут через 10 приготовления шашлыка под крышкой переверните мясо. Спустя некоторое время – повторите. Ваша цель в том, чтобы кусочки мяса были равномерно готовы со всех четырех сторон. Примерно за 10 минут до готовности откройте гриль – теперь шашлыку потребуется больше внимания, и шампуры придется регулярно переворачивать. Чтобы убедиться, что мясо готово, надрежьте кусок покрупнее –мясной сок не должен быть розоватым. Готовый шашлык не снимайте сразу с шампуров, а оставьте на пару минут „отдохнуть“, чтобы не вытек сок.

Салат из помидоров к грилю