Умер пес из мема о двух собаках — качке и слабаке

Болци скончался 18 августа в возрасте 12 лет во время операции. Ему проводили торакоцентез — это процедура удаления жидкости вокруг легких, а точнее — из области вне легких, для облегчения состояния пациента.

В конце декабря 2022 года стало известно, что пес болеет лейкемией. Сначала Болци хотели провести химиотерапию, но оказалось поздно.

„Не грустите, пожалуйста, вспомните радость, которую Болци принес миру. Круглолиций улыбающийся сиба-ину, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена“, — написали владельцы собаки.

В социальных сетях у Болци было относительно немного подписчиков — 652 тысячи в Instagram и 131 тысячи в Facebook . Однако он был известен многим пользователям как „пес из мема“.

Как Болци стал популярным?

Болке — главный герой мема о „качке Доге и Чимсе“, который распространился в сети в мае 2022 года.

Этот мем изображает „мускулистого“ пса Доге и „слабого“ Чимса, оба породы сиба-ина. Чаще мем используют в тех случаях, когда нужно сравнить одно и то же явление или человека в прошлом и настоящем не в пользу последнего.

Для мема использовали фотографию Болцы, сделанную еще в 2017 году.