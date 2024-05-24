ГАЛЕРЕЯ | Кто в шерстяной шапке, а кто в бикини: смотрите, как в Таллинне встретили первую жаркую пятницу года

В Эстонию пришла жара! По сводкам погоды, в Таллинне и Риге сегодня чуть ли не самые жаркие дни в Европе. Это ли не счастье? Bublik решил прогуляться до пляжа и проверить, соблазнили ли первые летние лучи горожан?