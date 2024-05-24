24.05.2024, 14:56
ГАЛЕРЕЯ | Кто в шерстяной шапке, а кто в бикини: смотрите, как в Таллинне встретили первую жаркую пятницу года(2)
Солнечная пятница собрала горожан у моря отмечать начало лета. Люди радостно заполнили пляж, наслаждаясь теплом и свежим бризом. Семьи с детьми строят замки из песка, а друзья весело играют в пляжные игры.
На набережной тоже царит оживление: пары прогуливаются, наслаждаясь видом на море, а любители активного отдыха катаются на велосипедах и роликах. В тени раскидистых деревьев расположились те, кто предпочитает спокойствие, наслаждаясь прохладой и уютными беседами.
Этот день стал идеальным началом летнего сезона и прекрасных выходных! Смотри галерею первой жаркой пятницы года: