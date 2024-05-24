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24.05.2024, 14:56

ГАЛЕРЕЯ | Кто в шерстяной шапке, а кто в бикини: смотрите, как в Таллинне встретили первую жаркую пятницу года

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Palav ilm
Palav ilm
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В Эстонию пришла жара! По сводкам погоды, в Таллинне и Риге сегодня чуть ли не самые жаркие дни в Европе. Это ли не счастье? Bublik решил прогуляться до пляжа и проверить, соблазнили ли первые летние лучи горожан?

Солнечная пятница собрала горожан у моря отмечать начало лета. Люди радостно заполнили пляж, наслаждаясь теплом и свежим бризом. Семьи с детьми строят замки из песка, а друзья весело играют в пляжные игры.

На набережной тоже царит оживление: пары прогуливаются, наслаждаясь видом на море, а любители активного отдыха катаются на велосипедах и роликах. В тени раскидистых деревьев расположились те, кто предпочитает спокойствие, наслаждаясь прохладой и уютными беседами.

Этот день стал идеальным началом летнего сезона и прекрасных выходных! Смотри галерею первой жаркой пятницы года:

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