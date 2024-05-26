ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, какие цены! Гастрономический день в Пярну привлек большое количество людей

В субботу на пярнуской улице Лаи закипела жизнь – все вокруг обволокло аппетитными ароматами всевозможных блюд стрит-фуда. Уличные рестораторы из Эстонии и соседних стран предлагали самые последние и трендовые блюда: от украинской кухни до итальянской джелато.