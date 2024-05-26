26.05.2024, 09:02
ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, какие цены! Гастрономический день в Пярну привлек большое количество людей(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу на пярнуской улице Лаи закипела жизнь – все вокруг обволокло аппетитными ароматами всевозможных блюд стрит-фуда. Уличные рестораторы из Эстонии и соседних стран предлагали самые последние и трендовые блюда: от украинской кухни до итальянской джелато.
На пярнуской улице стрит-фуда можно было попробовать как самые изысканные блюда, так и ставшие традиционными любимые.
В общей сложности на пярнуском фестивале еды приняли участие более 70 продавцов. Конкурс по поеданию бургеров, музыкальные выступления диджеев и детская зона оживили день. Мероприятие началось в 12.00 и закончилось в 23.00.
Смотри галерею, как прошел гастрономический день в Пярну!