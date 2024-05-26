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26.05.2024, 13:03

ГАЛЕРЕЯ | Ярмарка, танцы и мастер-классы: смотрите, что происходило на центральной улице Курессааре

 
Kuressaare tänavafestival
Kuressaare tänavafestival
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

В субботу состоялся уличный фестиваль Курессааре, который на один день вывел автомобили из центра города и привлек на улицы танцоров, музыкантов, уличную еду и всевозможных торговцев.

Для детей был организован целый ряд увлекательных игр и занятий, от рисования на лице до различных мастер-классов. Дети постарше смогли посмотреть показ мод и принять участие в различных мероприятиях. Вечером уличный праздник завершила группа Puuluup.

В связи с проведением фестиваля несколько улиц Курессааре были временно закрыты для автотранспорта и общественного транспорта с 07.00 до 20.00 25 мая.

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