26.05.2024, 13:03
ГАЛЕРЕЯ | Ярмарка, танцы и мастер-классы: смотрите, что происходило на центральной улице Курессааре
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу состоялся уличный фестиваль Курессааре, который на один день вывел автомобили из центра города и привлек на улицы танцоров, музыкантов, уличную еду и всевозможных торговцев.
Для детей был организован целый ряд увлекательных игр и занятий, от рисования на лице до различных мастер-классов. Дети постарше смогли посмотреть показ мод и принять участие в различных мероприятиях. Вечером уличный праздник завершила группа Puuluup.
В связи с проведением фестиваля несколько улиц Курессааре были временно закрыты для автотранспорта и общественного транспорта с 07.00 до 20.00 25 мая.