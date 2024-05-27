„Хламляндия“ в Ласнамяэ: в Таллинне появится первая „волшебная страна игр из ненужных вещей“

Что такое Хламляндия? Это игровое пространство, созданное самими детьми, где они могут свободно играть, проводить время, используя разные материалы или просто хлам. Хламляндия предлагает соответствующие возрасту задачи и возможность развивать творческие способности и навыки сотрудничества, а также обеспечивает как психическое, так и физическое здоровье. Игру в таком дворе поддерживает взрослый. Это место, где из выброшенных предметов, сломанных вещей, создают игрушки или игровые элементы.
Рассказывает руководитель проектов НКО Ласнаидея Полина Ляшева: „НКО Lapsed Õue из Тарту является одними из первых в стране, кто запустил проекты Хламляндии. Я сама принимала участие в обучении, которое они проводили на эту тему, и тогда же впервые услышала об этом явлении. У нас нет даже подходящей терминологии! По-английски они называются „junkyard-playgrounds“ – „детские площадки – свалки“, что не очень благозвучно. Поэтому мы придумали термин „Хламляндия“ - эдакая „Волшебная страна игр из ненужных вещей“. Вспомним наше детство, пришедшееся на 80-ые годы - мы тоже строили домики из подручных материалов, играли там, придумывали вещам новое назначение. Сейчас у детей всё готовое - множество игровых площадок с горками и турниками, что несколько ограничивает возможности для творческого проявления. Родители могут припомнить, что дети часто играют с, казалось бы, непредназначенными для игры предметами - кухоной утварью, нитками, коробочками; придумывают свои правила и сценарии для игр“.
Такие площадки – это не новое изобретение. Первые подобные пространства появились в Дании в 1940-х годах сразу после Второй мировой войны. Дети того времени играли на развалинах, строя из обломков домики, крепости, горки и другие сооружения. В 1950-х годах датский педагог Леди Аллен увидела эти площадки и влюбилась в них. Она поняла, что дети нуждаются в пространствах, где они могут творить и играть свободно, не ограничиваясь готовыми игрушками. Леди Аллен вернулась в Великобританию и открыла там первую подобную площадку. Идея быстро распространилась по всему миру, и сейчас такие площадки есть во многих странах. В Эстонии это движение только начинает развиваться.
Говорит Леэне Корп, член правления НКО Lapsed Õue и тренер: „Мы верим, что такие площадки станут важным элементом городской среды. Они способствуют развитию детей, сохранению окружающей среды и созданию инклюзивных сообществ. Они не только развивают детей, но и учат их бережно относиться к окружающей среде“.
Обучение пройдет 7 и 8 июня в общинном огороде Паэ. К участию приглашаются учителя, воспитатели, молодежные работники, тренеры неформального обучения, неравнодушные родители. В процессе обучения участники получат теоретические знания о Хламляндии, истории, методах работы и применении, а также практический опыт создания игровых объектов из ненужных или выброшенных предметов. В рамках обучения участниками будет создана первая в Таллинне Хламляндия и 8 июня все желающие смогут там поиграть. Участие в обучении бесплатно.
“Наша цель – познакомить взрослых с новым для Эстонии движением и дать детям возможность развивать свое творческое мышление, командную работу в веселой и увлекательной обстановке“, – продолжает Полина.
Дополнительную информацию об обучении и мероприятии можно получить у Полины Ляшевой, НКО Ласнаидея, polina@lasnaidee.ee, 55992937 или на странице объединения.