„Хламляндия“ в Ласнамяэ: в Таллинне появится первая „волшебная страна игр из ненужных вещей“

Что такое Хламляндия? Это игровое пространство, созданное самими детьми, где они могут свободно играть, проводить время, используя разные материалы или просто хлам. Хламляндия предлагает соответствующие возрасту задачи и возможность развивать творческие способности и навыки сотрудничества, а также обеспечивает как психическое, так и физическое здоровье. Игру в таком дворе поддерживает взрослый. Это место, где из выброшенных предметов, сломанных вещей, создают игрушки или игровые элементы.

Рассказывает руководитель проектов НКО Ласнаидея Полина Ляшева: „НКО Lapsed Õue из Тарту является одними из первых в стране, кто запустил проекты Хламляндии. Я сама принимала участие в обучении, которое они проводили на эту тему, и тогда же впервые услышала об этом явлении. У нас нет даже подходящей терминологии! По-английски они называются „junkyard-playgrounds“ – „детские площадки – свалки“, что не очень благозвучно. Поэтому мы придумали термин „Хламляндия“ - эдакая „Волшебная страна игр из ненужных вещей“. Вспомним наше детство, пришедшееся на 80-ые годы - мы тоже строили домики из подручных материалов, играли там, придумывали вещам новое назначение. Сейчас у детей всё готовое - множество игровых площадок с горками и турниками, что несколько ограничивает возможности для творческого проявления. Родители могут припомнить, что дети часто играют с, казалось бы, непредназначенными для игры предметами - кухоной утварью, нитками, коробочками; придумывают свои правила и сценарии для игр“.