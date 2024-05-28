ПОДБОРКА | ТОП-мероприятий, куда сходить 1 июня, в День защиты детей

День защиты детей - это не только возможность провести время с семьей, но и шанс принять участие в различных увлекательных мероприятиях. В этот день по всему городу организуются праздники, концерты, выставки и многое другое. Мы собрали для вас самые интересные мероприятия, которые стоит посетить 1 июня.