ПОДБОРКА | ТОП-мероприятий, куда сходить 1 июня, в День защиты детей
День защиты детей - это не только возможность провести время с семьей, но и шанс принять участие в различных увлекательных мероприятиях. В этот день по всему городу организуются праздники, концерты, выставки и многое другое. Мы собрали для вас самые интересные мероприятия, которые стоит посетить 1 июня.
1. Зоопарк
Зоопарк - отличное место, чтобы научить людей замечать, заботиться, расширить их экологическое сознание и установить прямые отношения с природой, животными и культурой.
Зоопарк открыт с 9.00 до 20.00.
Вход бесплатный для всех посетителей до 19 лет.
2. День детей в яблоневом саду Телебашни
Насладитесь насыщенной программой всевозможных развлечений, а также уличной едой. Вас ждет день, полный веселья и смеха. Танцевальные представления, пони, ростовые куклы, лекции по безопасности от Транспортного департамента
Программа с 11.00 до 18.00.
Вход бесплатный
3. Большой семейный день на Певческом поле
1 июня на таллиннском Певческом поле пройдет большой семейный праздник с обширной программой: аниматоры, детские мастер-классы, активности от Lottemaa, экспозиции научного центра AHHA. Также будет установлен Sky Tivoli и мини-зоопарк.
1000 детей в порядке живой очереди получат бесплатное мороженое от „Бальбино“.
Программа с 12.00 до 16.00.
Вход бесплатный
4. День защиты детей в LaitseRallyPark
Веселое обучение правилам дорожного движения, детский заезд на электромобилях, аттракционы, призовые игры.
Первые 200 детей получают бесплатное мороженое Premia
Программа с 12.00 до 17.00.
Стоимость:
– Билет в детскую зону 10 евро/семья (также включает участие в гонке на собственном электромобиле)
– Ралли с пилотом на настоящем раали авто: 25 евро/ребенок; 50€/взрослый
– Веселая поездка на ретро-автомобиле 5 евро/чел.
– Картинг 15 евро/ребенок (рост 125-140см); 20€/взрослый; двойной карт 22 евро/2 человека
– Посещение Автодома 5€/ребенок (с 7 лет); 10 евро/взрослый; семейный билет (2 взрослых + до 3 детей) 25€
5. День защиты детей в Пыхья-Таллинне
1 июня во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) отметят День защиты детей!
Вас ждут: настольные и дворовые игры, всевозможные мастерские, занятия от полиции, аквагрим, рисунки на асфальте и многое другое.
Программа с 12.00 до 14.00.
Вход бесплатный
6. День защиты детей в Ласнамяэ (Тондираба парк)
В субботу 1 июня в парке Тондираба состоится представление научного театра, а в парке роликовых коньков пройдет традиционная дискотеку на роликовых коньках.
Представление научного театра – 15.00
Выступление артистов Foxartistic на роликовых коньках – 16.00. После этого до 20.00 будет проходить дискотека.
Участие бесплатное, но прокат снаряжения на месте стоит 4-6 евро
7. День защиты детей в Кесклинне
В парках Кесклинна отметят День детей. Вас ждет: сахарная вата, мастер-классы, батуты и вечеринка с мыльными пузырями
Vaikne park 11.00 - 13.00 мастерская граффити - участники смогут нанести свои творения на тканевые сумки
Politseipark 14.00 - 16.000 турнир по настольному теннису и катание на роликах.
Falgi park 17.00 - 19.00 молодежный центр организовывает игры
Участие бесплатное
8. День защиты детей в Летной гавани
Цирковое представление, конкурс рисунков, демонстрация спасательных средств, демонстрация собак-спасателей, работающих на воде, выступление Таллиннской спортивной школы капоэйры, морское такси, мастер-классы
Программа с 12.00 до 15
Все мероприятия бесплатны, кроме поездок на лодке и поезде.