Эстонский актер Сепо Сеэман неожиданно столкнулся со стрелком из Какумяэ: „Жалею, что не сбил этого мерзавца с ног“

„Мы ехали к Гвидо Кангури на репетицию новой постановки Пярнуского летнего театра и купили клубнику в качестве гостинца“, - рассказывает Сепо о том, как начался обычный поход в магазин. Все шло мирно, пока вокруг не начал суетиться мужчина с рюкзаком.

„Он был в десяти метрах от нас“, - рассказывает Сепо. „Он поднял руку, там был пистолет. Я не мог понять, муляж это или настоящий пистолет, но жалею, что не сбил этого мерзавца с ног“, - говорит актер.

В воскресенье Delfi сообщила, что 46-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из стартового пистолета возле Какумяэ Сельвер в Таллинне. „Поскольку ситуации с оружием имеет наивысший приоритет, туда выехали несколько патрулей“, - сообщил представитель полиции и погранохраны Эстонии. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

„Это тревожная ситуация, потому что почти каждый день происходят события, связанные с оружием или подобными предметами. В общественном пространстве нет места оружию или подобным оружию предметам, поскольку они нарушают чувство безопасности других людей“, — сказал Таави Кирсс, оперативный руководитель Пыхьясской префектуры.

„Мы всегда со всей серьезностью реагируем на инциденты с оружием, и при вызове полицейские не могут на расстоянии определить, держит ли человек, владеющий огнестрельным оружием, огнестрельное оружие, пневматическое оружие или совсем игрушечный пистолет. Таким образом, человек, владеющий оружием, может подвергнуть себя опасности, поскольку полиция имеет право использовать все разрешенные законом возможности при задержании человека“, - добавил Кирсс.

Полиция просит хранить оружие в разрешенных местах, например, в сейфе или на стрельбище.