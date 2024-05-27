ЗАБАВНОЕ ВИДЕО | Взаимовыручка по-братски: смотрите, как финский и эстонский президенты поддерживают безупречный имидж друг друга

Концепция дружбы и братства, которая постоянно звучала на сегодняшней пресс-конференции Александра Стубба и Алара Кариса, показала себя не только на словах, но и на деле: как эстонский, так и финский президенты позаботились о том, чтобы костюм их коллеги выглядел безупречно перед камерами.