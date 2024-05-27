ЗАБАВНОЕ ВИДЕО | Взаимовыручка по-братски: смотрите, как финский и эстонский президенты поддерживают безупречный имидж друг друга
Концепция дружбы и братства, которая постоянно звучала на сегодняшней пресс-конференции Александра Стубба и Алара Кариса, показала себя не только на словах, но и на деле: как эстонский, так и финский президенты позаботились о том, чтобы костюм их коллеги выглядел безупречно перед камерами.
Помимо витающей в воздухе пыльцы, весенний сезон приносит горожанам и множество разлетающихся по воздуху почек и веточек. Так, на сегодняшней пресс-конференции, проходившей в полдень на заднем дворе Кадриоргского дворца, финский президент не избежал внимания упавшей ему на плечо веточки.
На видео в начале статьи вы можете увидеть, как веточка падает на костюм главы финского государства. В это время в кадре появляется рука президента Алара Кариса и заботливо убирает природный мусор, упавший на плечо его коллеги.
И финский президент не остался в долгу: в конце пресс-конференции дополнил традиционное рукопожатие легким прикосновением к плечу эстонского президента, чтобы убрать грязь, попавшую уже на костюм Кариса.
Смотри, как это было: