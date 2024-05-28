ИИ-поисковик Google сошел с ума: он советует есть камни для пищеварения и готовить пиццу с клеем

Компания обещала научить свой поиск отвечать на сложные вопросы с помощью ИИ

AI Overviews — это краткое резюме перед основными результатами поиска, которое генерирует искусственный интеллект. На презентации представители компании рассказывали, что функция создана в первую очередь для комплексных запросов, в которых нужно учитывать сразу несколько параметров. Например, в сопроводительном ролике поисковик просили составить план питания на неделю для студента, живущего в общежитии, с фокусом на бюджетных блюдах, которые можно готовить в микроволновке.

Предполагалось, что ИИ сможет проанализировать наиболее частые ответы, сопоставить их с заложенными в запросе параметрами, например местоположением пользователя, и предложить оптимальный вариант. В идеальном сценарии пользователю даже не пришлось бы переходить по ссылкам.

Оказалось, что искусственный интеллект не может отличить правду от троллинга — и дает максимально сомнительные советы

Быстро выяснилось, что как раз со сложными запросами новый поиск Google справляется хуже всего. Пользователи, которые опробовали новую функцию, пишут, что в разделе AI Overview можно встретить ложные, а иногда и опасные для жизни ответы. Одна из проблем заключается в том, что ИИ не может отличить серьезную информацию от шуток и троллинга. Один из наиболее популярных примеров — рекомендация добавить клей в пиццу, чтобы сыр держался лучше.

Искусственный интеллект взял этот ответ из старого поста на Reddit, опубликованного 11 лет назад. Кто-то из пользователей тогда в шутку предложил использовать нетоксичный клей для решения проблемы, а Google, не найдя более подходящего ответа на запрос, предложил его для блока AI Overview.

Журналистка Business Insider решила пойти дальше и последовать совету искусственного интеллекта. Она приготовила пиццу с использованием клея и написала про это тред в X (бывшем твиттере). И как оказалось, что проблема с сыром действительно решена!