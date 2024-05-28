Интересная статистика: какой месяц в Эстонии самый богатый на новорожденных?

В 2023 году в Эстонии родилось 10 949 детей, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным статистики, наибольшее число новорожденных зарегистрировано в марте и августе – в каждом из этих месяцев на свет появилось по 991 ребенку. Это примечательно, поскольку в среднем за последние десять лет пик рождаемости приходился на июль.

В течение 2023 года ни в одном месяце число рождений не достигло отметки в 1000.

Также выяснилось, что чаще всего дети появляются в семьях, где возраст родителей, особенно матерей, составляет от 30 до 34 лет.