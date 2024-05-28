Замок Курессаре остался без пушистых друзей: скончались оба котика, которых так обожали туристы

Вот уже более десяти лет настоящими звездами парка при замке Курессааре были два похожих друг на друга кота, но теперь парк опустел. В конце апреля стало известно, что из-за болезни пришлось усыпить одного из них по кличке КааКактус, а на прошлых выходных отправился на тот свет и его друг по кличке Кактус.