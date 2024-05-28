Замок Курессаре остался без пушистых друзей: скончались оба котика, которых так обожали туристы
Вот уже более десяти лет настоящими звездами парка при замке Курессааре были два похожих друг на друга кота, но теперь парк опустел. В конце апреля стало известно, что из-за болезни пришлось усыпить одного из них по кличке КааКактус, а на прошлых выходных отправился на тот свет и его друг по кличке Кактус.
Посетители замка Курессааре годами гадали, как кот, которого они только что видели у замка Курессааре внезапно оказывался у Курзала. Секрет был в том, что в парке жили два похожих кота с похожими кличками - Кактус и КааКактус. Их часто путали даже сами жители Курессааре.
Правда, последний год КааКактус проводил время в парке замка Курессааре в одиночестве, после того как его друг Кактус остался дома после тяжелой болезни. Однако КааКактус начал становится вялым и тощим, В апреле Котика осмотрел ветеринар и, к сожалению, не оставалось ничего другого, как усыпить животное. Теперь же, буквально через месяц, скончался и его хвостатый друг.