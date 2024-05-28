Вот это энергетика!Александр Гудков и Муся Тотибадзе рассказали, как проведут свободное время в Таллинне

Актерская труппа прилетела в Эстонию за сутки до начала спектакля. В конце апреля мы делали большое интервью с продюсером „Зеркальца“ Евгенией Мамедовой, где она рассказала, что подготовка и монтаж сцены для постановки - довольно долгий и кропотливый процесс: „Наша техническая команда заходит на площадку минимум за 10 часов до начала спектакля, это самый-самый минимум, а, как правило, это все 16, а то и 20 часов“.