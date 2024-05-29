29.05.2024, 10:01
Так весело в Батарейной тюрьме не было давно: в Таллинне состоится большой опен-эйр под знакомые рок-хиты(1)
Ребята исполнят для эстонских путников известные хиты популярных рок исполнителей, таких, как: Король и Шут, Земфира, Prodigy, Ленинград, Slipknot, System of a down, Nightwish, Three Days Grace и мн.др.
Помимо крутого шоу, вкусной еды и огненной атмосферы, на опен-эйре ждут сюрпризы тех, кто купил билеты онлайн до 10 июня. Среди этих счастливчиков будут разыграны 2 денежных приза в размере 100 и 200 евро от сети автосервисов Automix и путевка на двоих в Египет в отель 5* от PlusReisid.
Концерт будет длиться 5 часов, а после продлится рок-дискотекой с известным радиоведущим Валентином Шолоховым