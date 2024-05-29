Поведение мужчины на свидании вызывает у жительницы Эстонии недоумение: „Где-то должна быть граница“

Маарика рассказала, что они с партнером вместе уже три года и с самого начала договорились устраивать два запланированных свидания в месяц: одно организует женщина, другое – мужчина. Вначале, по словам Маарики, это были чрезвычайно приятные вечера, которые приносили радость обоим и вызывали улыбки на лицах. Однако в последние месяцы именно организованные мужчиной свидания вызывают у неё недоумение. „Что это за странное поведение!“ – не понимает она.