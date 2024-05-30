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30.05.2024, 13:02

CNN назвала лучшие нудистские пляжи в мире. Два из них — у наших соседей

 
Нудистский пляж. Иллюстративное фото.
Нудистский пляж. Иллюстративное фото.
ФОТО: sylv1rob1 | Shutterstock

В этом году эксперты туристического рынка ожидают всплеска интереса к нудистскому отдыху, планируется открытие „голых круизов“ и нового сервиса — свадеб на нудистском пляже. Об этом пишет zerkalo, ссылаясь на телеканал CNN.

В связи с растущей популярностью такого отдыха журналисты телеканала составили рейтинг лучших нудистских пляжей. В список попали и два таких пляжа в наших странах-соседках: Литве и Латвии.

Рейтинг лучших нудистских пляжей по версии CNN выглядит так:

  • Пляж Чиуауа, Уругвай

  • Пляж в Ниде, Литва

  • Пляж Agesta, Швеция

  • Пляж Little Palm Beach на острове Уайхеке, Новая Зеландия

  • Пляж Nugal Beach, Хорватия

  • Пляж Moshup на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс, США

  • Пляж Black’s Beach в Ла-Хойе в Калифорнии, США

  • Пляж Lady Bay Beach в Сиднее, Австралия

  • Пляж Buhne 16 на острове Зюльт, Германия

  • Пляж Wreck Beach в канадском Ванкувере

  • Пляж Red Beach на греческом острове Крит

  • Пляж Callantsoog Beach, Нидерланды

  • Пляж Anse de Grande Saline в Сент-Бартельми, Франция

  • Пляж Platja des Cavallet, Ибица, Испания

  • Пляж Little Beach, на острове Мауи, Гавайи

  • Пляж Cap d’Agde beach, Франция

  • Пляж Is Benas Beach, Сардиния, Италия

  • Пляж Mpenjati Beach, в Квазулу-Натал, ЮАР

  • Пляж Playa Zipolite в городе Оахака, Мексика

  • Пляж Metsoke Dragot, Израиль

  • Пляж Praia Massarandupió в штате Баия, Бразилия

  • Пляж Spiaggia di Guvano в городке Вернацца, Италия

  • Пляж Vecaki Beach в Риге, Латвия

  • Пляж Haulover Beach Park в Майами, штат Флорида (США).

Добавим, что пляж в Ниде, который попал в этот рейтинг, находится на литовской части Куршской косы. Этот нудистский пляж отмечен Голубым флагом (такая оценка — как звезды Мишлен в ресторанном бизнесе), считается самым красивым не только в Литве, но и во всех странах Балтии. Официальный нудистский участок занимает около 300 метров.

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