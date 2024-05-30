CNN назвала лучшие нудистские пляжи в мире. Два из них — у наших соседей
В связи с растущей популярностью такого отдыха журналисты телеканала составили рейтинг лучших нудистских пляжей. В список попали и два таких пляжа в наших странах-соседках: Литве и Латвии.
Рейтинг лучших нудистских пляжей по версии CNN выглядит так:
Пляж Чиуауа, Уругвай
Пляж в Ниде, Литва
Пляж Agesta, Швеция
Пляж Little Palm Beach на острове Уайхеке, Новая Зеландия
Пляж Nugal Beach, Хорватия
Пляж Moshup на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс, США
Пляж Black’s Beach в Ла-Хойе в Калифорнии, США
Пляж Lady Bay Beach в Сиднее, Австралия
Пляж Buhne 16 на острове Зюльт, Германия
Пляж Wreck Beach в канадском Ванкувере
Пляж Red Beach на греческом острове Крит
Пляж Callantsoog Beach, Нидерланды
Пляж Anse de Grande Saline в Сент-Бартельми, Франция
Пляж Platja des Cavallet, Ибица, Испания
Пляж Little Beach, на острове Мауи, Гавайи
Пляж Cap d’Agde beach, Франция
Пляж Is Benas Beach, Сардиния, Италия
Пляж Mpenjati Beach, в Квазулу-Натал, ЮАР
Пляж Playa Zipolite в городе Оахака, Мексика
Пляж Metsoke Dragot, Израиль
Пляж Praia Massarandupió в штате Баия, Бразилия
Пляж Spiaggia di Guvano в городке Вернацца, Италия
Пляж Vecaki Beach в Риге, Латвия
Пляж Haulover Beach Park в Майами, штат Флорида (США).
Добавим, что пляж в Ниде, который попал в этот рейтинг, находится на литовской части Куршской косы. Этот нудистский пляж отмечен Голубым флагом (такая оценка — как звезды Мишлен в ресторанном бизнесе), считается самым красивым не только в Литве, но и во всех странах Балтии. Официальный нудистский участок занимает около 300 метров.