CNN назвала лучшие нудистские пляжи в мире. Два из них — у наших соседей

В связи с растущей популярностью такого отдыха журналисты телеканала составили рейтинг лучших нудистских пляжей. В список попали и два таких пляжа в наших странах-соседках: Литве и Латвии.

Добавим, что пляж в Ниде, который попал в этот рейтинг, находится на литовской части Куршской косы. Этот нудистский пляж отмечен Голубым флагом (такая оценка — как звезды Мишлен в ресторанном бизнесе), считается самым красивым не только в Литве, но и во всех странах Балтии. Официальный нудистский участок занимает около 300 метров.