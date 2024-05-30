„Подошел охранник и запретил фотографировать“: очевидец столкнулся с Каей Каллас в Kaubamaja – что купила премьер-министр?(15)
Во вторник вечером в редакцию портала Bublik неравнодушный читатель прислал фотографии, на которых Кая Каллас находится в отделе уходово-декоративной косметики торгового центра Kaubamaja. Что же приобрела премьер-министр?
На Кае Каллас был надет пиджак ярко красного цвета c подвернутыми рукавами, и, судя по всему, легкое летнее графичное платье. На лице был легкий макияж, а в ушах красовались аккуратные серьги.
„Пошла в магазин немного освежить косметичку, смотрю, а в любимом отделе стоит Кая Каллас! Я сделала несколько фото быстренько, захотела сделать еще поближе, крупным планом, но подошел охранник и запретил фотографировать, сказал что нельзя“, – поделился наблюдениями очевидец с журналистами.
Новоиспеченный папарацци рассказал, что глава правительства купила в отделе Lancome помаду.