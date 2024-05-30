30.05.2024, 09:18
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк(23)
ФОТО: ekraanikuvatõmmis, Youtube
Стало известно, что сегодня ночью умерла актриса Анастасия Заворотнюк, много лет боровшаяся с раком головного мозга. Ей было 53 года.
Трагическая новость появилась в личном блоге Анастасии Заворотнюк в Instagram.
"Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку“, – сказано в сообщении.
Информация о том, что у Заворотнюк выявили серьезное заболевание, появилась еще в 2019 году. Родственники актрисы долго не комментировали ситуацию, однако позже признались, что она лечится от глиобластомы.