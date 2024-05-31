Полкилометра стрит-фуда: на Певческом поле снова открывается Большая улица еды

На протяжении более 500 метров можно будет отведать различный стрит-фуд. Гостей фестиваля ждет самое обширное меню: от бургеров ручной работы до модных поке, от тако до вкуснейшего итальянского джелато.

На фестивале состоится розыгрыш двух путевок на 7 ночей в ТУРЦИЮ, в 5* отель Turquoise Hotel с питанием Ультра все включено от Coral Travel Estonia!

В течение трех дней гостей фестиваля ждет обширная музыкальная программа - выступления местных и зарубежных артистов, а также будут открыты несколько DJ-зон. По традиции в рамках фестиваля работает большой луна-парк Sky Tivoli из Чехии. Для детей открыта детская зона и мини - зоопарк.

1 июня в рамках фестиваля - пройдет большой семейный день, приуроченный ко Дню защиты детей. Первые 1000 детей, которые придут на Певческое поле, получат бесплатное мороженное от Balbiino. Детей и родителей будут ждать герои страны Lottemaa, Центр науки АХХАА, выступление JJ Street Tantsukool, мини - зоопарк, различные кружки по интересам, веселые аниматоры и множество других сюрпризов.

Фестиваль Большая улица еды будет открыт пятницу, 31 мая с 14:00 до 23:00, в субботу 1 июня с 12:00 до 23:00 и в воскресенье 2 июня с 12:00 до 22:00.

Вход на фестиваль с ворот Ору и Мере.

Билет - 5 евро

Дети до 7 лет - бесплатно.

1 июня в рамках Дня защиты детей с 12:00 до 16:00 вход детям до 17 лет (включительно) бесплатный.

Помимо Таллинна в этом году фестиваль Большая улица еды будет проходить в Раквере (8 июня), Пайде (29 июня), Хаапсалу (26-27 июля) и Эльва (24 августа).

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