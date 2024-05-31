ГАЛЕРЕЯ | Большой обзор: в Таллинне стартовал фестиваль еды – цены вас приятно удивят!

Гостей фестиваля ожидает разнообразие кулинарных изысков от множества ресторанов, кафе и уличных фудтраков – на улице еды в этом году представлено более 70 торговцев. Вы сможете попробовать блюда различных кухонь мира, от традиционных эстонских угощений до экзотических деликатесов тайской гастрономии, от привычных бургеров до украинского борща, от копченой рыбы до свежих устриц. Каждый найдет что-то по своему вкусу — как заядлый мясоед, так и утонченный веган.

Помимо гастрономических удовольствий на фестивале организованы развлекательные программы – концерты, розыгрыши, ростовые куклы, мини-зоопарк, конкурс поедания бургеров, а в День защиты детей и вовсе намечается насыщенный на всевозможные активности день.

По-словам внимательных посетителей, стоимость одних и тех же блюд варьируется от места нахождения палатки, поэтому каждый может найти что-то подходящее своему бюджету и вкусу, и, кажется, что в этом году цены стали как-будто приятнее. Это отмечают и гости фестиваля. Например, найти какую-либо закуску в пределах пяти евро не составляет проблемы. Корндог – 4 евро, большая картофельная чипсина – 3 евро, чуррос – 4 евро, устрицы от 3 евро, картошка фри также 3 евро.

Более сытные блюда обойдутся вам в среднем 9 евро – плов, бургеры, лапша, супы и многое многое другое. Как отметили гости фестиваля, с которыми нам удалось пообщаться – в этом году выбор стал шире, и будто бы в целом стало веселее.

Вход на „Большую улицу еды“ платный – 5 евро взрослый, дети до 6 лет включительно – бесплатно.

Смотрите цены в нашей большой галерее, выбирайте, что хотите съесть и вперед за получением гастрономического экстаза!