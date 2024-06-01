ФОТО | В Летной гавани — большой праздник для детей

Этим летом в Таллинне состоится регата больших парусников Tall Ships Races 2024, и по этому случаю организаторы пригласили детей в возрасте от 5 до 12 лет принять участие в конкурсе рисунков „Попутного ветра!“. На конкурс рисунков, посвященных морской тематике, было прислано 1180 работ. Лучшие работы будут экспонироваться на площади Вабадузе и на Улице искусства возле Балтийского вокзала, сообщает пресс-служба Таллиннского департамента культуры и спорта.

Сегодня же детей и их родителей радуют красочные представления от цирка, выступление собак-спасателей на воде из НКО Märjad Käpad из Пярнумаа, демонстрация спасательных средств от Морского спасательного общества Тильгу и Морской спасательной службы SAR Pirita. В финале праздника — выступление Таллиннской спортивной школы капоэйры

В течение всего дня будет работать мастерская Департамента окружающей среды „Азбука ответственного рыболова“.

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