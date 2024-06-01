В День защиты детей в Летной гавани наградили победителей конкурса рисунков, проходящего в рамках регаты Tall Ships Races
В День защиты детей, 1 июня, в рамках конкурса рисунков Tuult purjedesse! („Попутного ветра!“) регаты Tall Ships Races Tallinn 2024 юным художникам вручили награды. С 1 июня выставка лучших работ будет открыта на Улице искусства возле Балтийского вокзала, а с 3 июня откроется вторая часть выставки на площади Вабадузе.
Вице-мэр Каарель Оя отметил, что представленные на конкурс работы демонстрируют творческий подход и большой интерес к морю. „Приятно видеть, что Таллинн и Балтийское море являются такими вдохновляющими темами для молодежи. И в то же время вдохновляет то, насколько талантливы и целеустремленны наши юные художники“, – сказал Оя.
На конкурс рисунков было прислано около 1200 работ со всей Эстонии, из числа которых жюри отобрано 80 лучших. Работы оценивались в трех возрастных группах: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-12 лет.
В младшей возрастной группе первое место заняла Ангела Тамми из Таллиннского детского сада Вормси с работой „Старый Таллинн“ (руководитель Ольга Панкина). Второго места удостоилась Анита Лаанету из Таллиннского центра по интересам „Кулло“ за рисунок под названием „Попутного ветра!“ (руководитель Яана Тооме). Третье место заняла Эвелина Елисеева из детского сада Кивимурру с работой „Парусник“ (руководитель Яна Елисеева).
Больше всего участников было в возрастной группе 8-10 лет, в которой присудили пять призов. Первого места удостоилась Оливия Васильев из Таллиннской гуманитарной гимназии за работу „Таллиннский залив“. Приз за второе место получила Мария Вероника Эйнпаули за работу „Попутного ветра!“ (руководитель Кристин Ууэмяэ).
Жюри решило разделить 3-е и 4-е место между двумя участницами – Ярославой Каллас из Таллинской 53-й средней школы (руководитель Ярослава Котюжинская) и Анной Соколовой из школы по интересам „Тондираба“ (руководитель Мария Реппо). Специальный приз жюри за самую оригинальную идею получила Мирьям Кабер за работу „Дирижабль в неизвестности“. Ее руководитель в школе Dronootika Erahuvikool – Мальве Куустемяэ.
В старшей возрастной группе первое место заняла Роберта Хамонян из Открытой школы с работой „Ноблесснер“ (руководитель Валерий Лаур). Второго места удостоилась Кэрри Ууэмыйса из Ляэне-Харьюской школы музыки и искусств за работу „Летящие паруса“ (руководитель Карин Трейфельд). Третье место получила работа Лийсы Кадак „Попутного ветра!“ (руководитель - учитель Кайри Коолме из школы Куртна).
Также были вручены три диплома за лучшую работу наставника. Под руководством Карин Трейфельд, Ольги Панкиной и Ирины Чистяковой в число лучших попали работы пяти их учеников. В номинации „Лучшая школа“ диплом получила школа по интересам „Тондираба“, которую представляли преподаватели Евгения Дудина и Мария Реппо. Семь рисунков их учеников вошли в число лучших работ.
Призы предоставили: Морской музей Эстонии, Фабрика открытий PROTO, Познавательный центр „Энергия“, Ronimisministeerium, Парк приключений Пылтсамаа Wpark, Estover, Balbiino, Pähklinäpp и Tall Ships Races Tallinn 2024.
Выставка лучших рисунков конкурса будет открыта на площади Вабадузе с 3 по 21 июня и на Улице искусств около Балтийского вокзала с 1 июня по 14 июля.
Большой морской праздник состоится с 11 по 14 июля 2024 года в Летной гавани, порту Ноблесснера и круизной зоне Старого порта. Участников и гостей ждут яркие эмоции и богатая программа мероприятий на суше и на море.
Лучшие работы конкурса можно посмотреть на сайте Таллинна: https://www.tallinn.ee/et/uudis/lastekaitsepaeval-tunnustati-purjeregati-tall-ships-races-joonistusvoistluse-parimaid