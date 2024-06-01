В День защиты детей в Летной гавани наградили победителей конкурса рисунков, проходящего в рамках регаты Tall Ships Races

Вице-мэр Каарель Оя отметил, что представленные на конкурс работы демонстрируют творческий подход и большой интерес к морю. „Приятно видеть, что Таллинн и Балтийское море являются такими вдохновляющими темами для молодежи. И в то же время вдохновляет то, насколько талантливы и целеустремленны наши юные художники“, – сказал Оя.

На конкурс рисунков было прислано около 1200 работ со всей Эстонии, из числа которых жюри отобрано 80 лучших. Работы оценивались в трех возрастных группах: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-12 лет.

В младшей возрастной группе первое место заняла Ангела Тамми из Таллиннского детского сада Вормси с работой „Старый Таллинн“ (руководитель Ольга Панкина). Второго места удостоилась Анита Лаанету из Таллиннского центра по интересам „Кулло“ за рисунок под названием „Попутного ветра!“ (руководитель Яана Тооме). Третье место заняла Эвелина Елисеева из детского сада Кивимурру с работой „Парусник“ (руководитель Яна Елисеева).

Больше всего участников было в возрастной группе 8-10 лет, в которой присудили пять призов. Первого места удостоилась Оливия Васильев из Таллиннской гуманитарной гимназии за работу „Таллиннский залив“. Приз за второе место получила Мария Вероника Эйнпаули за работу „Попутного ветра!“ (руководитель Кристин Ууэмяэ).

Жюри решило разделить 3-е и 4-е место между двумя участницами – Ярославой Каллас из Таллинской 53-й средней школы (руководитель Ярослава Котюжинская) и Анной Соколовой из школы по интересам „Тондираба“ (руководитель Мария Реппо). Специальный приз жюри за самую оригинальную идею получила Мирьям Кабер за работу „Дирижабль в неизвестности“. Ее руководитель в школе Dronootika Erahuvikool – Мальве Куустемяэ.