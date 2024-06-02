Пропавшая гитара Джона Леннона продана почти за $3 млн. Это самый дорогой музыкальный инструмент „Битлз“(2)
На аукционе в США продана 12-струнная гитара Джона Леннона, которая более чем полвека считалась пропавшей. Цена гитары составила 2,9 млн долларов — и таким образом она стала самым дорогим музыкальным инструментом, связанным с историей „Битлз“, пишет BBC.
Гитара под названием Hootenanny (это английское слово означает „встреча исполнителей фолк-музыки“) была изготовлена баварским производителем музыкальных инструментов Framus.
В 1964 году ее приобрел Джон Леннон — и она была использована для записи нескольких песен на двух альбомах „Битлз“, вышедших в 1965 году: Help! и Rubber Soul.
В том числе Леннон играет на ней во время исполнения песни You’ve Got to Hide Your Love Away в фильме Help! Ее также можно услышать на таких композициях, как Girl, I’ve Just Seen a Face и It’s Only Love.
Кроме того, Джордж Харрисон использовал крайне характерный звук этой 12-струнки для записи ритм-гитары в песне Norwegian Wood, пишет BBC.
Несколько позже Леннон подарил гитару шотландскому музыканту Гордону Уоллеру, участнику популярного дуэта „Питер и Гордон“, для которого он вместе с Полом Маккартни писал песни. Уоллер отдал ее своему тур-менеджеру, который забросил инструмент на чердак — и благополучно о нем забыл.
Много лет спустя гитару обнаружили новые владельцы дома тур-менеджера в британской деревне. Они поняли, что речь идет о крайне необычном инструменте, установили его историю — и выставили на аукцион.
Эксперты считали, что Hootenanny будет продана примерно за 485-647 тыс. фунтов, но реальная цена во время аукциона, состоявшегося в нью-йоркском Hard Rock Cafe, оказалась намного выше.
„Эта гитара не только важна для истории музыки — она еще и служит символом творческого наследия Джона Леннона, — говорит Дэвид Гудман, глава аукционного дома Julien’s Auctions. — Рекорд, сегодня установленный на этом аукционе, говорит о том, что музыка „Битлз“ и Джон Леннон неподвластны времени и пользуются безусловным почитанием“.
Музыкальные инструменты, связанные с историей „Битлз“ — самой важной группы в истории рок-музыки, продавались за баснословные суммы и раньше, пишет BBC.
Как напоминает газета Guardian, в 2015 году Julien’s Auctions продал акустическую гитару Леннона 160E Gibson, которая была украдена у него в конце 1960-х годов. Цена инструмента составила 2,4 млн долларов. Кроме того, ударная установка фирмы Ludwig, принадлежавшая Ринго Старру, была продана за 2,2 млн долларов.
А недавно удалось обнаружить еще более знаменитый инструмент „Битлз“: бас-гитару Пола Маккартни фирмы Höfner, которая считается одним из самых узнаваемых символов группы.
В конце 1960-х эта гитара была украдена, а осенью прошлого года Маккартни объявил кампанию по ее поискам. Усилия увенчались успехом: инструмент тоже многие годы провел на чердаке, но его нашли и вернули владельцу.
Продавать этот важнейший для истории рок-музыки инструмент Маккартни пока не намерен, но если бы это случилось, цена вполне могла бы поставить новый рекорд.