Пропавшая гитара Джона Леннона продана почти за $3 млн. Это самый дорогой музыкальный инструмент „Битлз“

Гитара под названием Hootenanny (это английское слово означает „встреча исполнителей фолк-музыки“) была изготовлена баварским производителем музыкальных инструментов Framus.

В 1964 году ее приобрел Джон Леннон — и она была использована для записи нескольких песен на двух альбомах „Битлз“, вышедших в 1965 году: Help! и Rubber Soul.

В том числе Леннон играет на ней во время исполнения песни You’ve Got to Hide Your Love Away в фильме Help! Ее также можно услышать на таких композициях, как Girl, I’ve Just Seen a Face и It’s Only Love.

Кроме того, Джордж Харрисон использовал крайне характерный звук этой 12-струнки для записи ритм-гитары в песне Norwegian Wood , пишет BBC.

Несколько позже Леннон подарил гитару шотландскому музыканту Гордону Уоллеру, участнику популярного дуэта „Питер и Гордон“, для которого он вместе с Полом Маккартни писал песни. Уоллер отдал ее своему тур-менеджеру, который забросил инструмент на чердак — и благополучно о нем забыл.

Много лет спустя гитару обнаружили новые владельцы дома тур-менеджера в британской деревне. Они поняли, что речь идет о крайне необычном инструменте, установили его историю — и выставили на аукцион.

Эксперты считали, что Hootenanny будет продана примерно за 485-647 тыс. фунтов, но реальная цена во время аукциона, состоявшегося в нью-йоркском Hard Rock Cafe, оказалась намного выше.

„Эта гитара не только важна для истории музыки — она еще и служит символом творческого наследия Джона Леннона, — говорит Дэвид Гудман, глава аукционного дома Julien’s Auctions. — Рекорд, сегодня установленный на этом аукционе, говорит о том, что музыка „Битлз“ и Джон Леннон неподвластны времени и пользуются безусловным почитанием“.

Музыкальные инструменты, связанные с историей „Битлз“ — самой важной группы в истории рок-музыки, продавались за баснословные суммы и раньше, пишет BBC.