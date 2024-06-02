В школьном конкурсе движения „Kevadsammud 2024“ приняли участие более половины учебных заведений Эстонии

„Конкурс оказался очень популярным – участников было более чем на 5 000 больше, чем весной прошлого года. В принявших вызов школах было сделано более миллиарда шагов, а калорий сожгли в количестве, эквивалентном почти 70 000 плиткам шоколада. Благодаря тому, что в это время ходьбу предпочитали езде на автомобилях, в окружающую среду не попало 270 тонн CO2“, - рассказал руководитель по отношениям с партнерами FitSphere Норман Вихул.

В среднем участники делали по 6 158 шагов в день. Среди гимназий наибольшее количество баллов в среднем набрал 10r класс таллиннской Ныммеской гимназии, а среди высших учебных заведений наибольшую активность проявила художественная школа Тартуского прикладного колледжа.

Среди основных школ в среднем больше всего шагов сделал 8c класс таллиннской Гимназии Ярвеотса, который сегодня отправился на призовую экскурсию по центру Т1. Ученики и преподаватели посетили развлекательный центр Super Skypark и научный центр SkyLab, а также прокатились на колесе обозрения Skywheel of Tallinn. В завершение экскурсии ученики пообедали в недавно открывшемся ресторане Hesburger в Т1.

Подробнее о конкурсе „Kevadsammud 2024“ можно узнать здесь: https://thefitsphere.com/koolidevaheline-sammuvaljakutse-kevadsammud-2024-on-joudnud-lopule/ .

FitSphere – это приложение, премирующее за физическую активность, цель которого заключается в том, чтобы мотивировать людей к ведению активного образа жизни. Приложение FitSphere позволяет пользователям отслеживать физическую активность и, посредством сети партнеров, получать премии за достигнутые цели.

FitSphere основали в 2020 году Карл Вихур и Кристо Сыэрд. Патроном приложения и одним из инвесторов является Отт Кийвикас. На сегодняшний день приложение насчитывает около 120 000 пользователей.