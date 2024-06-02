ФОТО | И даже дождь не помешал. В Хаапсалу прошел фестиваль итальянской музыки

Хедлайнером фестиваля итальянской музыки стал всемирно известная группа Ricchi e Poveri. В своей музыке участники коллектива, основанного в 1967 году в Генуе, сочетают итальянскую мелодичную поп-музыку и творчество известных групп США. Ricchi e Poveri выиграли Музыкальный фестиваль в Сан-Ремо в 1985 году и выступили на конкурсе песни „Евровидение“.