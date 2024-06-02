Умерла старейшая в мире стюардесса: ей было 88 лет

Бетт Нэш начала свою карьеру стюардессы в 1957 году. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самой долгой карьере стюардессы — на борту самолета она провела целых 64 года. Но 17 мая этого года Бетт скончалась, ей было 88 лет. О смерти уважаемой сотрудницы сообщил ее работодатель — авиакомпания American Airlines.

Бетт Нэш поступила на службу в Eastern Air Lines в ноябре 1957 года. Сначала она осуществляла перелеты из Майами, но потом сменила место жительства и пунктом отправления стал Вашингтон. Ее любимыми направлениями были Нью-Йорк и Бостон: так она могла каждый вечер быть у себя дома в Северной Вирджинии, чтобы ухаживать за сыном, у которого был синдром Дауна.

Как начинался день стюардессы? Бетт устанавливала будильник на два часа ночи, чтобы успеть на свой первый рейс, который начинался в 6 утра. Каждый год ей приходилось сдавать экзамен по безопасности, уполномоченный Федеральным управлением гражданской авиации.

К концу своего пути Бетт стала своего рода знаменитостью среди тех, кто регулярно совершал перелеты на ее рейсах. Пассажиры и прохожие в терминалах аэропорта часто восклицали: „Вы — Бетт Нэш?!“ и настаивали на автографе или селфи.

В 2017 году на церемонии в Национальном аэропорту Рейгана, посвященной ее 60-летнему стажу работы, представители компании American Airlines подарили ей пару бриллиантовых сережек и финансовое вознаграждение в размере 10 000 долларов. Затем она, как и в любой другой день, отправилась на работу. Когда самолет с пассажирами, которых она обслуживала, добрался до взлетно-посадочной полосы, несколько пожарных машин облили самолет салютом из водяной пушки. Этим обычаем, как правило, провожали отставных пилотов, но и Бетт удалось удостоиться такой чести.

О себе стюардесса говорила так:

„Я самый счастливый человек в мире. Я хотела быть стюардессой с того момента, как села в первый самолет. Мне было 16 лет, когда я оказалась в аэропорту. Пилот и стюардесса прошли через зал, и я подумала: „Боже мой!“ И с тех пор я поняла, что это для меня“.