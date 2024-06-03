ФОТО | Бывшая теща Абрамовича вышла замуж за 93-летнего миллионера

Елене Жуковой 67 лет, она по профессии микробиолог. В 90-х она уехала из России работать по этой специальности в США. Ее дочь от первого брака Дарья была женой Абрамовича и родила ему двух детей.

Мердок и Жукова познакомились несколько месяцев назад. Свадьба состоялась 1 июня в Калифорнии. На опубликованных фото героиня новости предстала в элегантном белом платье с открытыми плечами и сложным вырезом, в руках она держит букет ландышей, сообщает принадлежащая Мердоку газета The Sun. Также в его управлении находятся такие американские медиа как Fox News и Wall Street Journal.