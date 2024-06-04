В столичном районе Кристийне проходят тренировки на свежем воздухе для пожилых людей

Место встречи – в парке, у статуи льва. В программе упражнения на растяжку и скандинавская ходьба. Тренировки проводит Эвелин Тальтс (Roosa Tank OÜ). Раз в месяц, под руководством Эгона Тинце (ФК Флора), проводятся также футбольные тренировки. Предварительная регистрация не требуется, необходимый инвентарь можно получить на месте.

По словам старейшины района Кристийне Ренаты Лукк, сезон тренировок на свежем воздухе в Кристийне – это необходимая и популярная инициатива. „Упражнения помогают поддерживать физическое здоровье и обеспечивают хорошее настроение. Ждем на тренировки как старых, так и новых друзей!“, – добавила Лукк.

Парк Лёвенру расположен по адресу Мустамяэ теэ, 59a. Ближайшая остановка общественного транспорта „Löwenruh“, где останавливаются автобусы номер 16, 26, 26A и 33, а также троллейбусы номер 1 и 5.