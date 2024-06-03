Парализованному мужчине внедрили в мозг чип компании Илона Маска. Теперь он может управлять компьютером силой мысли(2)
В начале 2024 года 30-летний американец Нолан Арбо стал первым участником клинического испытания компании нейротехнологической компании Neuralink по внедрению чипа в мозг человека. Новая технология позволила парализованному из-за несчастного случая Арбо снова пользоваться компьютером, а основатель Neuralink Илон Маск даже предположил, что в будущем благодаря мозговым имплантам получится возвращать подвижность конечностей людям с аналогичными особенностями здоровья. „Медуза“ пересказывает материал The Independent о том, как чип преобразил жизнь Арбо и почему, несмотря на вроде бы успешное испытание, некоторые эксперты по-прежнему сомневаются в перспективах подобных технологий.
Нолан Арбо лежал в воде лицом вниз, когда почувствовал, что не может пошевелиться. В тот день летом 2016 года они с друзьями приехали на живописное озеро на северо-востоке штата Пенсильвания, США, чтобы отдохнуть от работы в детском лагере и поплавать. Арбо, которому тогда было 22 года, зашел в воду по пояс, оттолкнулся от дна и поплыл, но подняться обратно у него не получилось. В сознание он пришел, когда начал тонуть. В тот момент Арбо понял, что его парализовало. „Могу ли я что-нибудь с этим сделать? — описал свои мысли Арбо в разговоре с The Independent. — Нет. Тогда что дальше? Я задержал дыхание на 5–10 секунд, а потом глотнул воды. На этом все закончилось, я отключился“.
До прибытия скорой он то приходил в сознание, то снова отключался, и полностью очнулся лишь в больнице, где его готовили к срочной операции. Он попросил медсестру, которая позвонила его матери, не рассказывать подробно, что с ним случилось, чтобы не слишком беспокоить родных. Врачи объяснили Нолану, что у него в шее сместились два позвонка. Вернуть подвижность телу Арбо так и не удалось — из-за повреждения спинного мозга он остался полностью парализован. Поскольку он больше не мог сам ухаживать за собой, ему пришлось переехать к родителям.
„Нелегко привыкнуть к тому, что ты парализован, если раньше ты был душой компании, — рассказал Арбо. — Мне было тяжело от мысли, что я буду казаться другим людям хрупким. У меня случались панические атаки от самых простых вещей — таких как прием пищи. Я боялся, что задохнусь, потому что был совершенно беспомощен“. Родные и друзья Арбо начали планировать свое расписание так, чтобы рядом с ним всегда кто-то оставался. А в сентябре 2023 года один из друзей рассказал Нолану о разработке компании Илона Маска Neuralink: „телепатический“ чип, который при вживлении в мозг человека, по задумке разработчиков, расшифровывает сигналы мозга, преобразует их в команды и позволяет силой мысли контролировать подключенные к нему устройства — например, телефоны и компьютеры. „Он пять минут объяснял мне, в чем суть испытания и что представляет из себя чип, — вспомнил тот Арбо. — А потом прямо по телефону помог мне заполнить форму [чтобы претендовать на участие в испытании]. Я не ожидал, что из этого что-нибудь получится“.
Через два дня Арбо получил ответ от Neuralink, а еще через день прошел собеседование. Когда ему сообщили, что отобрали его для внедрения чипа, Нолан ощутил волнение и легкий шок. Он радовался, но в то же время осознавал возможные риски подобной экспериментальной операции. „Я парализован, поэтому все, что у меня осталось, — это мой мозг, — объяснил он свои чувства в тот момент. — Каждый день после несчастного случая я благодарил бога за то, что он оставил мне способность думать и мою личность. Мне надо было подумать о том, готов ли я к операции на мозге. Я оценил все возможные риски и прикинул все возможные исходы. Родителям я сказал, что не хочу, чтобы они заботились обо мне, если после операции у меня разовьется умственная отсталость. Я не хотел, чтобы моя семья проходила через что-то подобное“.
Арбо осознавал, что до него чип Neuralink еще не вживляли ни одному человеку, но все равно решился на операцию. Спустя четыре месяца после того, как он впервые услышал об испытании, 28 января 2024-го, он уже общался по FaceTime с Илоном Маском из больницы после операции. Маск собирался встретиться с Арбо перед внедрением, но не успел (предположительно, из-за проблем со своим самолетом) и прилетел уже после начала процедуры. Операция прошла успешно: спустя всего несколько дней Арбо смог контролировать курсор на компьютере исключительно силой мысли. Чип считывает электрическую активность моторной коры мозга с помощью 1024 электродов, собранных в 64 отдельные нити, а затем обрабатывающая программа учится интерпретировать информацию, переводя ее, например, в движения курсора по виртуальному экрану. Сразу после новостей об успешном исходе операции об Арбо написали в многих мировых СМИ. Теперь он в шутку называет себя „звездным киборгом“.
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