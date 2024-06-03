Парализованному мужчине внедрили в мозг чип компании Илона Маска. Теперь он может управлять компьютером силой мысли

Нолан Арбо лежал в воде лицом вниз, когда почувствовал, что не может пошевелиться. В тот день летом 2016 года они с друзьями приехали на живописное озеро на северо-востоке штата Пенсильвания, США, чтобы отдохнуть от работы в детском лагере и поплавать. Арбо, которому тогда было 22 года, зашел в воду по пояс, оттолкнулся от дна и поплыл, но подняться обратно у него не получилось. В сознание он пришел, когда начал тонуть. В тот момент Арбо понял, что его парализовало. „Могу ли я что-нибудь с этим сделать? — описал свои мысли Арбо в разговоре с The Independent. — Нет. Тогда что дальше? Я задержал дыхание на 5–10 секунд, а потом глотнул воды. На этом все закончилось, я отключился“.

До прибытия скорой он то приходил в сознание, то снова отключался, и полностью очнулся лишь в больнице, где его готовили к срочной операции. Он попросил медсестру, которая позвонила его матери, не рассказывать подробно, что с ним случилось, чтобы не слишком беспокоить родных. Врачи объяснили Нолану, что у него в шее сместились два позвонка. Вернуть подвижность телу Арбо так и не удалось — из-за повреждения спинного мозга он остался полностью парализован. Поскольку он больше не мог сам ухаживать за собой, ему пришлось переехать к родителям.