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04.06.2024, 10:00

Петросян рассказал, что мог сыграть Шурика в комедии Гайдая

 
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ФОТО: Lisa-Lisa | Shutterstock

Юморист Петросян вспомнил, что отказался играть Шурика в комедии Гайдая в 19 лет, пишет Gazeta.ru.

Юморист Евгений Петросян признался, что режиссер Леонид Гайдай предлагал ему роль Шурика в „Операции „Ы“. „Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше“, — заявил артист.

Он подчеркнул, что актер Александр Демьяненко был на 10 лет старше, а Гайдай хотел предложить роль Шурика более молодой звезде. При этом по итогу играть молодого студента все же стал Демьяненко.

„Потом Селезнева (актриса Наталья Селезнева) сказала мне: „Ты же не мог знать, что это будет знаковый фильм“, — вспомнил знаменитость.

Петросян пояснил, что отказался от предложения Гайдая, так как посчитал Шурика романтическим героем. Он заявил, что его интересовали на тот момент исключительно комедийные образы.

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