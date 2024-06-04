Петросян рассказал, что мог сыграть Шурика в комедии Гайдая

Юморист Евгений Петросян признался, что режиссер Леонид Гайдай предлагал ему роль Шурика в „Операции „Ы“. „Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше“, — заявил артист.

Он подчеркнул, что актер Александр Демьяненко был на 10 лет старше, а Гайдай хотел предложить роль Шурика более молодой звезде. При этом по итогу играть молодого студента все же стал Демьяненко.

„Потом Селезнева (актриса Наталья Селезнева) сказала мне: „Ты же не мог знать, что это будет знаковый фильм“, — вспомнил знаменитость.

Петросян пояснил, что отказался от предложения Гайдая, так как посчитал Шурика романтическим героем. Он заявил, что его интересовали на тот момент исключительно комедийные образы.