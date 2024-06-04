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04.06.2024, 14:30

В Эстонском музее архитектуры открылась посвященная таллиннскому Горхоллу выставка

 
Linnahall ja prügi 29.03.2021
Linnahall ja prügi 29.03.2021
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

С 1 июня в Архитектурном музее открыта многообещающая выставка о таллиннском Горхолле, пишет rusERR.

Вокруг таллиннского Горхолла кипят страсти, он никого не оставляет равнодушным. Общественное здание, построенное в 1980 году, спроектировали архитекторы Райне Карп и Рийна Альтмяэ совместно с архитекторами интерьеров Юло Сирби, Марианн Хаки и главным инженером Аго-Алланом Кудду. Архитекторы хотели показать с помощью здания связь города и моря, с крыши Горхолла открывались виды на море и город.

Выставка „Вечный Горхолл“ („Igavene Linnahall“ ) рассказывает обнадеживающую историю об одном из самых важных зданий Эстонии.

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