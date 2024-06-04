В Эстонском музее архитектуры открылась посвященная таллиннскому Горхоллу выставка

Вокруг таллиннского Горхолла кипят страсти, он никого не оставляет равнодушным. Общественное здание, построенное в 1980 году, спроектировали архитекторы Райне Карп и Рийна Альтмяэ совместно с архитекторами интерьеров Юло Сирби, Марианн Хаки и главным инженером Аго-Алланом Кудду. Архитекторы хотели показать с помощью здания связь города и моря, с крыши Горхолла открывались виды на море и город.