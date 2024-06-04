ФОТО | Вильнюс стал розовым в честь холодного супа

На сцене выстроились самые интересно одетые участники фестиваля – был выбран самый красивый костюм. В романтике и чрезвычайно смелом выборе не было недостатка, но корона победителя досталась игривой длинноногой девушке, которую осыпали подарками организаторы мероприятия, спонсоры и самоуправление Вильнюса.

В ходе мероприятия для участников было подготовлено множество эксклюзивных и бесплатных развлечений: Бастионная горка, рекордный стол с холодным борщом, специальные зоны для детей, выступления известных музыкальных коллективов. Еще был необыкновенный марафон официантов, который им пришлось преодолеть, при этом нужно было как можно меньше расплескать холодного борща. Участник, который, быстрее всех пробежал 600-метровую дистанцию, был награжден специальными призами от спонсоров фестиваля.

Жители некоторых европейских стран привыкли отмечать особенные гастрономические праздники путем организации специальных забегов. Например, в Германии популярен бег в с бокалами, а в Великобритании – со сковородой-блинами. Во время фестиваля Вильнюсского холодного борща такое развлечение состоялось и в Вильнюсе.

По словам президента Литовской ассоциации отелей и ресторанов Эвалды Шишкаускене, подобные марафоны для поваров и официантов проводятся уже более двадцати лет, лишь позже традиция прекратилась. „Такие азартные марафоны, где важен не результат, а настроение участников, набирают все большую популярность. Кроме того, таким образом, мы можем показать навыки и физическую подготовку официантов, необходимые для выполнения этой работы. Мне бы хотелось, чтобы каждый молодой человек попробовал эту профессию, ведь это настоящая школа жизни, уроки которой будут полезны для достижения карьерных высот. Ведь есть вещи, которым нельзя научиться по учебникам: обслуживание клиентов, выстраивание отношений, быстрая реакция и стрессовые ситуации, требующие решения, знакомство с разными людьми дает бесценный опыт“, - прокомментировала Э. Шишкаускене.