Юмор
04.06.2024, 16:00

ВИДЕО | Дебаты на Delfi не обошлись без инцидентов! Собачка Эвелин Сепп четко дала понять, что думает о других политиках

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Evelyn Sepa kutsikas valimisdebatil.
Evelyn Sepa kutsikas valimisdebatil.
ФОТО: Erakogu | Delfi Meedia

В воскресенье Delfi провел видео-дебаты с кандидатами на выборах в Европейский парламент. В жаркой схватке схлестнулись восемь кандидатов. Среди прочих в дебатах приняла участие Эвелин Сепп от Партии зеленых, которая взяла с собой на дебаты собачку. С ней произошел небольшой инцидент.

В воскресенье, в Таллинне прошли дебаты перед выборами в Европейский парламент. Среди участников были восемь представителей крупных партий: Урмас Рейнсалу (Isamaa), Яна Тоом (Центристская партия), Ильмар Рааг (Правые), Эвелин Сепп (Зеленые), Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия), Яак Мадисон (EKRE), Урмас Паэт (Партия реформ) и Индрек Таранд (Eesti 200).

Эвелин Сепп решила прийти на дебаты со своей милой собачкой, с которой произошел небольшой инцидент во время записи программы. Как сообщили журналу Kroonika, собачка Сепп не успела вовремя сходить в туалет, поэтому испражнилась прямо на пол в помещении, где проходили дебаты.

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