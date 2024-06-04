04.06.2024, 16:00
ВИДЕО | Дебаты на Delfi не обошлись без инцидентов! Собачка Эвелин Сепп четко дала понять, что думает о других политиках(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье Delfi провел видео-дебаты с кандидатами на выборах в Европейский парламент. В жаркой схватке схлестнулись восемь кандидатов. Среди прочих в дебатах приняла участие Эвелин Сепп от Партии зеленых, которая взяла с собой на дебаты собачку. С ней произошел небольшой инцидент.
В воскресенье, в Таллинне прошли дебаты перед выборами в Европейский парламент. Среди участников были восемь представителей крупных партий: Урмас Рейнсалу (Isamaa), Яна Тоом (Центристская партия), Ильмар Рааг (Правые), Эвелин Сепп (Зеленые), Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия), Яак Мадисон (EKRE), Урмас Паэт (Партия реформ) и Индрек Таранд (Eesti 200).
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