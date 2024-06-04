ВИДЕО | Дебаты на Delfi не обошлись без инцидентов! Собачка Эвелин Сепп четко дала понять, что думает о других политиках

В воскресенье Delfi провел видео-дебаты с кандидатами на выборах в Европейский парламент. В жаркой схватке схлестнулись восемь кандидатов. Среди прочих в дебатах приняла участие Эвелин Сепп от Партии зеленых, которая взяла с собой на дебаты собачку. С ней произошел небольшой инцидент.