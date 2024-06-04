ФОТО | „Просто удивительно!“ Доброволец с украинскими корнями обрадовалась, когда в самолете ее посадили вместе с Каей Каллас

Джульета является членом добровольческой онлайн организации NAFO. Она сделала пожертвование, предназначенное для Украины, в онлайн-среде United24. На собраннные средства был приобретен дрон для украинских войск, который Джульета назвала Rosa&Moises в честь своих бабушки и дедушки из Одессы.

„Сегодня со мной произошла просто удивительная вещь, когда в самолете Мадрид-Хельсинки меня посадили рядом с замечательным товарищем по NAFO, премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Спасибо, Кая, за твою доброту!“ - написала девушка в X.

Постом поделилась на своей стене сама Кая Каллас, пожелав Джульете хорошо провести время в Эстонии.