ФОТО | В Лиллеору построят один из крупнейших в Европе храмов Шивы

Санатана Дхарма, или освящение храма, посвященного одному из важнейших божеств индуизма Шиве, состоится 10 июня. Необыкновенная церемония представляет собой освящение почти 70 сакральных объектов, увидеть которые могут все желающие. Кроме того, состоится традиционное застолье, традиционные индийские выступления, дискуссионная группа и т. д.

„Жители Эстонии тоже знакомы с ориентированными на гуманность и развивающими ее духовными практиками, об этом свидетельствует растущий интерес к йоге, медитации, аюрведе и другим восточным учениям“, - сказал один из основателей общины Лиллеору и создателей храма Ингвар Виллидо. „Храм Шивы — святое место и место преображения для всех, кто ищет духовность“.

По словам Виллидо, открытие храма Шивы – беспрецедентное явление в эстонском культурном пространстве. „Храмовый комплекс спроектирован по очень специфичным и конкретным правилам древнеиндийской храмовой архитектуры. Строительство продолжалось несколько лет. Это была совместная работа многих людей из Индии и Эстонии“, — пояснил Ингвар Виллидо.

Процесс освящения храма Шивы продлится в общей сложности десять дней, с 4 по 13 июня. 10 июня пройдет самое важное событие – Маха Кумбхабишекам, или активизация святых. Процесс освящения осуществляет индийский священник в 32-м поколении, по этому случаю в Эстонию прибудут несколько сотен иностранных гостей из Индии и Европы.

10 июня также состоится дискуссия о духовности в современном обществе и мире с участием посла Индии в Эстонии Аджаниша Кумара, представителя Shiva Forum Europe Свами Бхайравананды Сарасвати из Бельгии, основателя храма Шивы Ингвара Виллидо Ишварананды, учителя Христианской общины Анники Лаатс и представителя линии Дзогчен-йоги Маай Зельмин.