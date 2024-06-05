РЕПОРТАЖ | Юлия Навальная: „С днем рождения, любимый! Однажды ты получишь самый главный подарок – свободную, счастливую Россию“
В берлинском Uber Eats Music Hall прошел большой концерт в память об Алексее Навальном. На мероприятии присутствует весь ФБК – штаб Навального.
Концерт „Привет, это Навальный“ открыл скрипичный оркестр.
Со сцены через рупор издаются крики: „Не сдавайтесь!“ – это декламирует актриса Мария Машкова. Ее голос слышит зал, она передает зрителям рупор и в него кричат уже гости вечера: „Не сдаемся!“.“Я не сдаюсь, и вы не сдавайтесь!“, – кричит еще раз Машкова и отбегает от сцены. Концерт в память Алексея начинается.
За сценой в сопровождении Леонида Волкова, а также охранников, появляется Юлия Навальная, но как оказалось, ее выход не скоро – она выйдет лишь в финале вечера.
Из зала то и дело доносятся крики: „Россия будет свободной“, „Путин убил Навального“, „Путин убийца“, „Нет войне“.
Первыми из артистов вышли АИГЕЛ. Музыку артисты сводили и миксовали прямо на сцене. Не обошлось и без исполнения „Пыяла“, песни, занявшей первое место в мировом рейтинге Шазам.
Эксклюзивное интервью с группой „АИГЕЛ“ смотрите ЗДЕСЬ: ВИДЕО | „АИГЕЛ“ на концерте в память Навального: „Мы пришли не то, чтобы радоваться – пришли прожить эту дату вместе“
После плавно-пессимистичной „АИГЕЛ" на сцену врывается „Каста“: „Запрещенная в путинской России группа здесь“, – кричит Влади толпе и начинает выступление с символической песней „Выходи гулять“. Зал гудит и поет вместе с музыкантами.
„Мы не вернемся в Россию, пока в ней продолжается путинизм. Мы уважаем Навального и то, как он разоблачал путинскую Россию“.
Только посмотрите, что происходило с залом – люди были на одном дыхании, в едином потоке:
Между выходами артистов знаменитые актеры, публичные личности, такие как Яна Троянова, Анатолий Белый, Дмитрий Быков, в видеоформате проникновенно читали письма Алексея Навального.
После „Касты“ на сцену вышли долгожданные публикой „Порнофильмы“. Владимир Котляров, солист группы, активно взаимодействовал с толпой, не только выходя к ним, но и устраивая интерактивы. Он заставил весь зал зажечь – зрители слились в большом circle pit (бег в толпе по кругу)
Noize MC был завершающим штрихом в звездной плеяде артистов. Он исполнил семь песен, под которые не танцевал разве что ленивый. Смотрите, что происходило за сценой, и как готовился Ваня Нойз перед выступлением.
Смотрите, как оттанцовывали Мария Машкова и Мария Певчих под треки Нойза:
После фееричного выступления Noize MC толпа стала требовать на сцену жену Алексея Навального, скандируя „Юля! Юля! Юля!“. И она вышла – с трогательной, поддерживающей речью. Да, ее голос дрожал, но как могло быть иначе?
„Сегодня день рождения у моего самого любимого человека. У человека, с которым я прожила счастливых 26 лет. Ярких, интересных, веселых, полных прекрасных и незабываемых моментов.... Я знаю, вы переживаете эту потерю вместе со мной. Я чувствую это каждый день. В ваших письмах, в ваших сообщениях, в ваших фотографиях. И это дает мне силы. Когда с тобой происходит самое страшное, главное – не сдаваться! Даже в самые страшные и тяжелые времена надежда есть всегда и очень важно найти в себе силы и оглядеться вокруг. С самого начала и до конца Алексей верил в вас, и он в вас не сомневался. Любовь сильнее разлуки, страха, любовь сильнее смерти. С днем рождения, любимый! Однажды, а я верю, что очень скоро, ты получишь самый главный подарок, который ты хотел: свободную, счастливую Россию, и это подарим тебе все мы“, – произнесла со сцены Юлия. После финальных слов к ней поднялось большое количество сотрудников и волонтеров ФБК, в том числе и брат Алексея, Олег Навальный.
Под финальную песню „Сочиняй мечты“ „Касты“ с потолка на людей посыпались белые воздушные шары с фамилией „Навальный“, и мероприятие подошло к концу. Люди стали разбредаться кто куда, по дороге обсуждая происходящее. Кто–то поехал сразу в аэропорт и на вокзал, а кто-то к черному входу ждать артистов.
Это был длинный насыщенный день, который точно оставит в память свой отпечаток.
Смотрите, как прошел концерт „Привет, это Навальный“ в Берлине, в нашей фотогалерее: