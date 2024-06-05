Суд официально признал вторым сыном Жириновского известного бизнесмена: кто он?

Олег Эйдельштейн долгое время работал вместе с отцом, помогал ему в организационных моментах, а также был рядом в последние минуты жизни. Но вот официально оформить документы о родстве они не успели.

Бизнесмен решил восстановить справедливость и подал соответствующие документы в суд. Но в августе 2023 года ему было отказано в иске о признании отцовства для вступления в наследство, поскольку решение по этому вопросу уже принял Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики. Но после апелляционной жалобы от заинтересованного лица решение было отменено. И теперь после всех бюрократических процедур Олег Эйдельштейн официально признан сыном Владимира Жириновского.

Ввторой сын Жириновского родился в 1986 году. С его мамой Жанной Газдаровой Владимир Вольфович познакомился на Кубе, где был командировке. Впервые публика узнала о внебрачном сыне политика в 2017-м, когда проходили выборы в парламент Северной Осетии — Эйдельштейн тогда возглавил партийный список кандидатов.

Сообщается, что в Эйдельштейн в 2008-м начал работать соучредителем „Русэкогаранта“ — компания занималась обработкой неметаллических отходов и лома, а в 2019-м его назначили советником председателя правления банка „МСП“.

Эйдельштейн несколько раз попадал в скандальные ситуации, например, весной 2021 года в Сети обсуждали видео конфликта сына Жириновского с экс-главой Северной Осетии Зелимханом Битаровым во Внуково. Зимой 2023 года Олега арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве после стычки с полицейскими в столичном ресторане.

Напомним, глава партии ЛДПР умер в апреле 2022 года. Ему было 75 лет. Незадолго до этого политик заразился коронавирусом, после чего попал в больницу. Там ему становилось хуже, но он продолжал работать. У Жириновского случился септический шок, затем отказало легкое. Врачи не смогли спасти Владимира Вольфовича. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище.