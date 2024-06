Все в баню! Уже через два дня в Эстонии попытаются установить мировой рекорд Гиннеса по посещению бани

8 июня с 19 до 20 часов по эстонскому времени нужно опубликовать фото, сделанное в сауне, на стене специально созданной группы в Facebook GUINNESS WORLD RECORDS™ OFFICIAL ATTEMPT! Most photos of people in a sauna . На фото должен быть явно виден человек (или люди) внутри бани, а не перед ней или рядом со строением. Фото, сделанные в бассейне, бане-бочке, ванне, не считаются. Тела людей должны быть покрыты полотенцем или купальником. От каждого пользователя учитывается только одно оригинальное фото, одно и то же фото нельзя постить с разных аккаунтов.