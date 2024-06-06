Все в баню! Уже через два дня в Эстонии попытаются установить мировой рекорд Гиннеса по посещению бани(1)
Через два дня жители Эстонии и Финляндии попытаются установить мировой рекорд Гиннеса по посещению бани. В массовом рекорде смогут принять участие все жители Эстонии. Для этого каждому нужно будет опубликовать фотографию в бане в специально созданной группе в Facebook в Международный день бани, в субботу, 8 июня, в промежутке с 19 до 20 часов.
„Мы очень взволнованы и переживаем, сколько будет участников, – сказала Яна Кучинская, руководитель международных СМИ в Visit Estonia, один из организаторов мероприятия. – Очень приятно, что так много владельцев бань поддержали мероприятие и предлагают 8 июня специальные программы и возможности, которых раньше не было“.
Например, 8 июня с 17:00 до 21:00 часа жители Таллинна и гости города смогут бесплатно посетить бани в Иглупарке в порту Ноблесснер. Сауна на улице Рауа предлагает возможность попариться весь день по сниженной цене, и все билеты, купленные в этот день, участвуют в розыгрыше абонементов. Три раза (в 12:00, 15:00 и 18:00) в общих саунаx для женщин и мужчин будут проводиться специальные ритуалы. Также принимают участие бани в Ласнамяэ и Heldeke на улице Тёэстузе.
Многие бани по всей Эстонии также будут отмечать этот день. В Валга желающие смогут принять участие в сауна-фестивале, который начнется в 17:00. Сауны откроются для посетителей ровно в 19:00, и первый час будет бесплатным. Посетить баню также можно будет в порту Хара в Куусалу, в центре отдыха Metsakuurort в Рапламаа, в туристическом центре Таагепера в Вильяндимаа и в сауне на острове Кери. В деревне Метсанурме в волости Саку бани будут установлены на деревенской площади и посетить их можно будет с 17:00 до 20:00 часов, чтобы вместе попытаться установить рекорд. Жители Латвии также хотят принять участие в установлении рекорда – некоторые бани и спа в Риге также также заявили о своем участии.
„В последние годы эстонская банная культура больше привлекает международное внимание. Наши уникальные банные обычаи, год бани и банные марафоны освещали крупные международные издания. Много говорили о футбольной звезде Дэвиде Бекхэме и других знаменитостях, которые приобрели эстонские иглу-сауны. Особое внимание мы получили благодаря документальному фильму Анны Хинтс „Сестринство бани по-черному“, который добился международного признания и удостоился престижных наград, – рассказала Кучинская. – Каждый житель Эстонии может внести свой вклад и принять участие в установлении международного рекорда“.
Как принять участие в рекорде Гиннеса?
8 июня с 19 до 20 часов по эстонскому времени нужно опубликовать фото, сделанное в сауне, на стене специально созданной группы в Facebook GUINNESS WORLD RECORDS™ OFFICIAL ATTEMPT! Most photos of people in a sauna. На фото должен быть явно виден человек (или люди) внутри бани, а не перед ней или рядом со строением. Фото, сделанные в бассейне, бане-бочке, ванне, не считаются. Тела людей должны быть покрыты полотенцем или купальником. От каждого пользователя учитывается только одно оригинальное фото, одно и то же фото нельзя постить с разных аккаунтов.
Подробности на http://www.puhkaeestis.ee/et/saunarekord