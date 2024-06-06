Все в баню! Уже через два дня в Эстонии попытаются установить мировой рекорд Гиннеса по посещению бани

„Мы очень взволнованы и переживаем, сколько будет участников, – сказала Яна Кучинская, руководитель международных СМИ в Visit Estonia, один из организаторов мероприятия. – Очень приятно, что так много владельцев бань поддержали мероприятие и предлагают 8 июня специальные программы и возможности, которых раньше не было“.

Например, 8 июня с 17:00 до 21:00 часа жители Таллинна и гости города смогут бесплатно посетить бани в Иглупарке в порту Ноблесснер. Сауна на улице Рауа предлагает возможность попариться весь день по сниженной цене, и все билеты, купленные в этот день, участвуют в розыгрыше абонементов. Три раза (в 12:00, 15:00 и 18:00) в общих саунаx для женщин и мужчин будут проводиться специальные ритуалы. Также принимают участие бани в Ласнамяэ и Heldeke на улице Тёэстузе.

Многие бани по всей Эстонии также будут отмечать этот день. В Валга желающие смогут принять участие в сауна-фестивале, который начнется в 17:00. Сауны откроются для посетителей ровно в 19:00, и первый час будет бесплатным. Посетить баню также можно будет в порту Хара в Куусалу, в центре отдыха Metsakuurort в Рапламаа, в туристическом центре Таагепера в Вильяндимаа и в сауне на острове Кери. В деревне Метсанурме в волости Саку бани будут установлены на деревенской площади и посетить их можно будет с 17:00 до 20:00 часов, чтобы вместе попытаться установить рекорд. Жители Латвии также хотят принять участие в установлении рекорда – некоторые бани и спа в Риге также также заявили о своем участии.