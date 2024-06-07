Изолированному племени Амазонки провели интернет от Илона Маска. В результате они пристрастились к порно и обленились

„Не забирайте наш интернет“

Журналисты The New York Times побывали в местах, где живет племя марубо. Сейчас оно насчитывает около двух тысяч человек и живет в деревнях вдоль реки Итуи в глубине тропических лесов в Бразилии. На протяжении сотен лет люди этого племени вели изолированный образ жизни: говорили на собственном языке, пили галлюциногенный напиток аяуаска для связи с лесными духами и ловили обезьян-коат, из которых готовили суп или держали их в качестве домашних животных.

В сентябре 2023 года местных жителей подключили к высокоскоростному интернету.

„Когда он появился, все были счастливы. Но сейчас ситуация ухудшилась“, — сказала 73-летняя местная жительница Цайнама Марубо (эту фамилию носят все люди племени). Она пожаловалась, что молодежь стала меньше интересоваться изготовлением украшений и обленилась из-за интернета, где „узнают, как живут белые“. „Но, пожалуйста, не забирайте наш интернет“, — тут же добавила она.

За девять месяцев использования интернета племя марубо столкнулось с теми же проблемами, что и люди по всему миру: подростки залипают в телефоны, групповые чаты полны сплетен, а несовершеннолетним стала доступна порнография и „жестокие“ видеоигры.

Теперь лидеры племени озабочены тем, как доступ к интернету повлияет на идентичность и культуру.

Бойтесь данайцев, дары приносящих

Один из лидеров племени марубо, 40-летний Эноке сразу оценил потенциал Starlink. Он живет и в городе, где одно время работал графическим дизайнером в компании Coca-Cola, и в лесах Амазонки. Его отец Себастьян тоже жил за пределами леса, а вернувшись, принес с собой еще одну новую технологию — лодочный мотор, который позволил ему сократить длительность поездки к соплеменникам.

В 2023 году Эноке Марубо и бразильская активистка Флора Дутра записали 50-секундное видео для потенциальных благотворителей с просьбой помочь им получить Starlink. На кадрах Эноке сидит в хижине в традиционном головном уборе племени, а рядом с ним — ребенок с ожерельем из зубов животных.