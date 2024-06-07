В одном ряду с Маргарет Этвуд: Кая Каллас поучаствовала в работе над книгой о демократии

„Мое послание: демократии не должны бояться собственной власти. Демократия и свобода не являются данностью. Понимание этого может стать решающей силой для объединения“, - прокомментировала Кая Каллас в социальных сетях.

„В 2024 году почти половина мира примет участие в национальных выборах, и на избирательные участки придут миллиарды людей. Это захватывающая, беспрецедентная возможность для перемен, однако демократия также находится под угрозой“, - говорится в аннотации к книге.

В книге своими размышлениями на тему демократии делятся в том числе канадская писательница Маргарет Этвуд, британский антиковед, доктор философии Мэри Бирд, албанская ученая и писатель Леа Ипи, а также турецкая и британская писательница Элиф Шафак.

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