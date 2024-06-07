ФОТО | Интимные и личные истории. В галерее Seek на Торнимяэ открылась фото-выставка „Тело“

Выставку открыл художник-акционист Кристино Рав, чей перформанс „Женщина в углу“ исследует темы скрытия, демонстрации и присвоения женского тела, его репродуктивных функций и старения, выражая личный экзистенциальные тревоги вместе с различными нормами, тенденциями, словами и ритуалами, которые подчеркивают тело как носитель смысла.

Выставка, объединяющая различные представления 23 фотографов о теле, исследует некоторые из наиболее важных тем современного общества. Здесь обсуждаются стигматизация болезней, дискриминация по цвету кожи, гендерные изменения, бодипозитив, косметическая хирургия и общественные идеалы красоты.

Выставка включает в себя абстрактные пейзажи тела, а также серии, анализирующие сопоставления тела и пространства, тела и времени (включая возраст), тела и языка, тела и разума. Выставка знакомит с широким спектром подходов к телу и предлагает возможности для дискуссии.

Выставка открыта до 30 сентября. Другая выставка по этой же теме - „Гендерная линза“ в Музее фотографии, посвященная репрезентации тела в истории эстонской фотографии, в частности гендеру, сексуальности и историям, которые рассказывают изображения.