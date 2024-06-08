В гостях у фауны | Зоопарку в этом году исполняется 85 лет: как живут его обитатели?

Территория зоопарка отлично подходит для семейных прогулок. Если вы придете сюда в жаркий летний день, то, вероятно, увидите не так много животных, ведь многие из них будут прятаться от палящего солнца или просто спать. Но хорошая прогулка вдоль ухоженных газонов и вольеров с разными обитателями вам гарантирована. Здесь, помимо знакомства с фауной, можно купить мороженое, посидеть в кафе, поиграть на детской площадке.

За последние 30 лет на территории зоопарка многое изменилось. Многие животные получили больше простора для жизни и уже не ютятся в тесных „однушках“. Хотя местами все еще стоят старые вольеры – в одних еще есть жильцы, других уже расселили.

Зоопарк все больше преображается в зону, где животные живут в просторе и где учтены их видовые, биологические, природные потребности.

Уходим от устаревшего стиля

„До сих пор здесь почти все было построено по несколько старомодной викторианской модели, – рассказывает специалист в области экологического образования Таллиннского зоопарка Дарья Зубарева. – Это такая модель, когда животные из одной группы, например козлы и бараны, живут в одном месте. Это удобно для ученых, но неудобно для посетителей, которые хотят видеть, как живет биом. Для этого надо делать экспозиции, где рядом находятся вольеры разных животных из одной среды обитания, будь то африканская саванна или арктическая пустыня“.

В прошлом году в зоопарке открылся Дождевой лес. Многие из его обитателей свободно передвигаются по экспозиции. Здесь живут разные виды, населяющие тропические леса Юго-Восточной Азии. Особенно умиляет посетителей суетливое семейство выдр. А также здесь можно заметить кошку-рыболова, рептилий. На деревьях прячутся летучие лисицы. А среди зелени свободно гуляет серебристый фазан.