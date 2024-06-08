В гостях у фауны | Зоопарку в этом году исполняется 85 лет: как живут его обитатели?
Таллиннский зоопарк – одна из визитных карточек нашей столицы. Когда-то он располагался в парке Кадриорг, но в 1983 году занял лесную территорию площадью 89 га в нынешнем районе Хааберсти, практически на берегу моря. С тех пор зоопарк менялся и преобразовывался. Как же сейчас протекает жизнь в его стенах?
Территория зоопарка отлично подходит для семейных прогулок. Если вы придете сюда в жаркий летний день, то, вероятно, увидите не так много животных, ведь многие из них будут прятаться от палящего солнца или просто спать. Но хорошая прогулка вдоль ухоженных газонов и вольеров с разными обитателями вам гарантирована. Здесь, помимо знакомства с фауной, можно купить мороженое, посидеть в кафе, поиграть на детской площадке.
За последние 30 лет на территории зоопарка многое изменилось. Многие животные получили больше простора для жизни и уже не ютятся в тесных „однушках“. Хотя местами все еще стоят старые вольеры – в одних еще есть жильцы, других уже расселили.
Зоопарк все больше преображается в зону, где животные живут в просторе и где учтены их видовые, биологические, природные потребности.
Уходим от устаревшего стиля
„До сих пор здесь почти все было построено по несколько старомодной викторианской модели, – рассказывает специалист в области экологического образования Таллиннского зоопарка Дарья Зубарева. – Это такая модель, когда животные из одной группы, например козлы и бараны, живут в одном месте. Это удобно для ученых, но неудобно для посетителей, которые хотят видеть, как живет биом. Для этого надо делать экспозиции, где рядом находятся вольеры разных животных из одной среды обитания, будь то африканская саванна или арктическая пустыня“.
В прошлом году в зоопарке открылся Дождевой лес. Многие из его обитателей свободно передвигаются по экспозиции. Здесь живут разные виды, населяющие тропические леса Юго-Восточной Азии. Особенно умиляет посетителей суетливое семейство выдр. А также здесь можно заметить кошку-рыболова, рептилий. На деревьях прячутся летучие лисицы. А среди зелени свободно гуляет серебристый фазан.
Сейчас же в зоопарке полным ходом идет строительство Долины тигров. Ожидается, что она будет готова уже в июне. После этого в долину постепенно начнут завозить животных: тигров, амурского леопарда, красных волков, сурков, черных аистов, японских журавлей, неясытей. Конкретной даты открытия долины еще нет, все зависит от того, как животные обживутся на новом месте. Но вероятно, что хотя бы к концу лета посетители зоопарка уже смогут полюбоваться новой локацией.
Ожидается, что в зоопарк после этого вернется тигр Боцман, а с ним впервые сюда приедет его спутница и еще пара молодых особей.
Раньше зоопарки выбирали себе животных по принципу „красивый – хотим“.
Сейчас же заранее продумывается, какие животные нужны, и каждому из них назначается роль, объясняет Дарья Зубарева.
Например, животных берут для охраны вида, с целью обучения посетителей, исходя из научного интереса, для привлечения посетителей. Если какой-то вид не несет такой нагрузки, но ресурсов на него затрачивается много, то кураторы зоопарка хорошо подумают, имеет ли смысл приобретать такое животное.
Меняется отношение к животным
„Я выросла и стала человеком в зоопарке: с 7 до 17 лет ходила в кружок к Алексею Туровскому, потом начала работать экскурсоводом-фрилансером, в 2015 году пришла на полную ставку в отдел экологического образования, – рассказывает Дарья. – За 23 года в зоопарке изменилось многое, но отдельно я бы выделила отношение к животным – как среди посетителей, так и среди работников“.
В интересах благополучия животных в зоопарке стали строже следить за тем, чтобы посетители не кормили и не трогали их. Важным развитием стала практика „обогащения среды“: животным предлагают предметы – „игрушки“, которые вызывают у них естественное поведение. Например, смотритель прячет личинки жуков, любимую пищу сурикатов, в песке или море шариков. Сурикаты выкапывают личинок – как в природе. Животным приносят в вольер новые запахи, новые растения, новые лазалки и укрытия – всё для того, чтобы „обогатить“ среду обитания и принести разнообразие в их жизнь.
Зоопарк – как окружающий мир, маленькая страна с разными профессиями, мнениями и эмоциями. Он никогда не стоит на месте и никогда не будет достроен, считает Дарья.
„После открытия Долины тигров следующий шаг для нас – долгожданное улучшение жилищных условий наших животных. Это требует инвестиций со стороны города. Кроме этого, необходимо понимание роли зоопарка в обществе. Мы занимаемся наукой, образованием, охраной видов и также предлагаем посетителям возможность почувствовать себя частью большого царства зверей“, – говорит Дарья.
Она добавляет, что сотрудничество с городскими властями за последние годы улучшилось, и в будущее работники зоопарка смотрят с надеждой.