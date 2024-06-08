Ученые предупреждают о рисках алкоголя в самолете

Существует немало причин, по которым авиапассажиры употребляют алкогольные напитки во время полета. Для многих спиртное знаменует начало самого приятного времени в году - отпуска. Некоторые убеждены, что бокал вина поможет заснуть или побороть боязнь полетов.

Однако сон в самолете после употребления спиртного, например, при длительном рейсе, представляет существенную угрозу здоровью, прежде всего для пожилых людей и тех, кто недавно оправился от болезни. Это следует из исследования, проведенного Немецким центром авиации и космонавтики (DLR) в Кельне вместе с Рейнско-Вестфальским техническим университетом в Ахене.

Кислорода - меньше, сердцебиение - чаще

При полете давление в пассажирском салоне и кабине экипажа создается искусственно и соответствует давлению на высоте около двух с половиной километров, поскольку достичь того же показателя, что и на уровне моря, технически невозможно. Согласно исследованию, на высоте атмосферное давление падает, а вместе с ним снижается и насыщенность крови кислородом - примерно до 90 процентов у здоровых пассажиров.

Ниже этого уровня человеческий организм уже не получает достаточного объема кислорода и пытается снабдить им прежде всего мозг как один из ключевых органов. Мышцы же и другие органы сталкиваются с кислородным голоданием.

Гипоксия способна вызвать у человека головокружение, тошноту, очень глубокое или учащенное дыхание. Но нехватка кислорода может наступить и тогда, когда алкоголь вызывает у спящего человека учащенное сердцебиение.

Сон в особых условиях

В исследовании участвовали 48 человек в возрасте до 40 лет. Испытуемых разбили на две группы. Одна спала в лаборатории при нормальном атмосферном давлении, другая - в специальном помещении, где было создано такое же давление, как и на высоте в 2438 метров. Перед одной из двух контрольных ночей участники эксперимента употребили спиртное.